Euro/dolar için sürpriz tahmin! Goldman Sachs hedef fiyatını güncelledi

Euro için hedef aşağı çekildi

Daha önce euronun dolar karşısında daha fazla değer kazanacağını öngören Goldman Sachs'a göre yükseliş beklentisi önemli ölçüde zayıfladı.

Bankanın yeni tahminine göre euro/dolar paritesinin üç ay içinde 1,14 seviyesine ulaşması, altı ve on iki aylık dönemde ise 1,12 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Banka daha önce aynı dönemler için 1,18 ve 1,20 seviyelerini öngörüyordu.