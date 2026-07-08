Euro/dolar için sürpriz tahmin! Goldman Sachs hedef fiyatını güncelledi
Döviz piyasalarında son dönemde yaşanan hareketlilik, uluslararası yatırım bankalarının da beklentilerini değiştirmeye başladı. Dünyanın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs, euro/dolar kurunda tahminleri güncellerken dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
Döviz piyasası ABD'den gelen verilerle yeniden şekillenirken Goldman Sachs, euro ve doların seyrine ilişkin yeni tahminlerini paylaştı.
Küresel dev, euro/dolar paritesine ilişkin beklentilerini aşağı yönlü revize ederken, daha önce euro için öngördüğü güçlü yükseliş senaryosundan vazgeçti. Doların ise önümüzdeki dönemde daha dirençli kalabileceğini değerlendirdi.
Euro için hedef aşağı çekildi
Daha önce euronun dolar karşısında daha fazla değer kazanacağını öngören Goldman Sachs'a göre yükseliş beklentisi önemli ölçüde zayıfladı.
Bankanın yeni tahminine göre euro/dolar paritesinin üç ay içinde 1,14 seviyesine ulaşması, altı ve on iki aylık dönemde ise 1,12 seviyesine gerilemesi bekleniyor.
Banka daha önce aynı dönemler için 1,18 ve 1,20 seviyelerini öngörüyordu.
Dolar eskisi kadar zayıf olmayabilir
Raporda döviz piyasalarının yeni bir döneme girdiği belirtilirken, "bölünmüş dolar ortamı" olarak tanımlanan görünümün öne çıktığı ifade edildi. Goldman Sachs'a göre ABD dolarının geniş çaplı ve kalıcı şekilde değer kaybedeceği yönündeki beklentiler de artık önceki kadar güçlü değil.
ABD ekonomisi doları destekliyor
Banka, ABD varlıklarına yönelik yatırım talebinin güçlü kalmasının ve yapay zeka yatırımlarının ekonomik büyümeyi desteklemesinin dolara avantaj sağladığını belirtti.
Bu nedenle dolarda kısa vadede değer kaybı yaşama ihtimalinin düşük olduğu değerlendirmesi yapıldı.
Faiz beklentileri de değişti
Goldman Sachs, ABD ile diğer ekonomiler arasındaki faiz farkının da bir miktar daralmasını bekliyor. Ancak bu daralma euronun dolar karşısında yeniden güçlenmesi için yeterli olmayacak.
Banka, ABD ekonomisinin dirençli kalması ve faiz beklentilerinde sert bir değişim yaşanmaması halinde doların önümüzdeki dönemde daha güçlü bir performans sergileyebileceğini öngö
Raporda ayrıca yatırımcıların dolar dışındaki para birimlerine yönelme eğiliminin zayıfladığına dikkat çekildi.
Bankaya göre ABD doları, özellikle düşük getirili para birimlerine karşı güçlü görünümünü korurken, küresel piyasalardaki belirsizlikler de dolara olan talebi desteklemeye devam ediyor.
Banka, ABD ekonomisinin dirençli kalması ve faiz beklentilerinde sert bir değişim yaşanmaması halinde doların önümüzdeki dönemde daha güçlü bir performans sergileyebileceğini öngö
Yatırımcılar da strateji değiştiriyor
Goldman Sachs'ın doların güçlü kalacağı yönündeki beklentisi, küresel yatırımcıların son dönemde attığı adımlarla da örtüşüyor.
AllianceBernstein ve Invesco gibi büyük varlık yönetim şirketleri, gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik yatırımlarında dolar bağımlılığını azaltırken, Morgan Stanley ise yatırımcılara doların yanı sıra euro ve Japon yenini de içeren daha geniş bir döviz sepetiyle pozisyon almalarını öneriyor.
HSBC'nin 101 kurumsal yatırımcıyla yaptığı ankette ise gelişmekte olan piyasalar için en büyük riskin artık jeopolitik gelişmeler değil, ABD dolarındaki güçlenme olduğu belirtildi.