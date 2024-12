Ev alacaklar dikkat: 40 ay sıfır faizli kampanyalar büyük ilgi görüyor

Üç ay taksit erteleme

AS Yapı, Basın Ekspres Yolu’nda hayata geçirdiği AS Concept projesi için yıl sonu kampanyası başlattı. “Şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla” sloganıyla duyurulan kampanyada, 950.000 TL peşinat ve 95.000 TL aylık taksit ve 3 ay sonra ödeme seçenekleri sunuyor. Kampanya için son başvuru tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlenmiş durumda. AS Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert, “Talebe yanıt vermek için hazırladığımız kampanyayla, neredeyse kira öder gibi sahip olunabilecek ve Mart 2025’ te ödemeye başlama seçenekleri sunuyoruz” dedi.