Ev alacaklar dikkat: 40 ay sıfır faizli kampanyalar büyük ilgi görüyor

Hamide HANGÜL - Enflasyonist ortamda yükselen fiyatlar ve yüksek kredi maliyet­leri karşısında zor bir yıl ge­çiren gayrimenkul sektörü, yıl sonunda satışları canlan­dırmak için kampanyalı satı­şı hızlandırdı. Kamu ve bazı özel bankaların yüzde 3’ün al­tına çektiği konut kredisi faiz indirim rüzgarını da arkasına alan markalı konut geliştirici­leri, ayrıca firma bünyesinde senetli satış ve anlaşmalı ban­kalardan düşük faizli konut kredisi seçeneklerini de tü­keticilere sundu. Firmaların yıl sonu kampanyaları arasın­da, bankalarla anlaşmalı 60 ay yüzde 1,49 faiz oranı, 3 ay tak­sit erteleme, yüzde 15 peşin, 40 aya kadar sıfır faizli sabit taksit seçenekleri öne çıkıyor. Tüketicilerin yoğun ilgi gös­terdiği kampanyalarla sektör, yılı 1,2-1,3 milyon adet satış­la kapatmayı hedefliyor. İşte markalı konut geliştiricileri­nin yıl sonu kampanyaları… 1 | 11

Fiyatları sabitledi RAMS Türkiye, RAMS City Haliç projesinde yeni evini 1.5 milyon TL’ye şimdi ayıranlara, peşinatını ve taksitlerini Mart 2025’te ödemeye başlama imkanı sundu. Kampanya, sıfır faiz ve 30 ay vade avantajı da sağlıyor. Kampanya ile şirket bünyesinde sunulan ödeme planıyla 2024 fiyatları sabitlenmiş oluyor. RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, “Kısa süre içinde 10 binin üzerinde bilgi talebi aldık ve satışlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor” dedi. 2 | 11

Daireler 5 milyon TL’den başlıyor Albayrak Beton, ‘Moonpark Koru’ ve ‘Teraphill 15’ projelerinde, yüzde 50 peşin, kalanı yüzde 2,50 vade oranı ve 36 ay taksitle ödeme kampanyası başlattı. Projede daire fiyatları 5 milyon TL’den başlarken, Teraphill 15 Şile’de 56 daire, kentsel dönüşüm projesi olan Moonpark Koru ise 118 daireden oluşuyor. Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, “Projelerimizde 2024 yılı fiyatlarıyla ev sahibi olma kampanyası başlattık” dedi. 3 | 11