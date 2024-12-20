Ev alacaklar dikkat: 40 ay sıfır faizli kampanyalar büyük ilgi görüyor
Bu yılın başından itibaren yükselen maliyetlerle boğuşan gayrimenkul sektörü, yıl sonu kampanyalarını hızlandırdı. Kamu ve bazı özel bankaların yüzde 3’ün altına çektiği faiz indirim rüzgarını da arkasına alan markalı konut geliştiricileri, taksitte 3 ay erteleme, peşinde yüzde 15 indirim, 60 ay yüzde 1,49 faiz ve faizsiz 40 ay taksit seçenekleriyle satış başlattı.
Hamide HANGÜL - Enflasyonist ortamda yükselen fiyatlar ve yüksek kredi maliyetleri karşısında zor bir yıl geçiren gayrimenkul sektörü, yıl sonunda satışları canlandırmak için kampanyalı satışı hızlandırdı. Kamu ve bazı özel bankaların yüzde 3’ün altına çektiği konut kredisi faiz indirim rüzgarını da arkasına alan markalı konut geliştiricileri, ayrıca firma bünyesinde senetli satış ve anlaşmalı bankalardan düşük faizli konut kredisi seçeneklerini de tüketicilere sundu.
Firmaların yıl sonu kampanyaları arasında, bankalarla anlaşmalı 60 ay yüzde 1,49 faiz oranı, 3 ay taksit erteleme, yüzde 15 peşin, 40 aya kadar sıfır faizli sabit taksit seçenekleri öne çıkıyor. Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği kampanyalarla sektör, yılı 1,2-1,3 milyon adet satışla kapatmayı hedefliyor. İşte markalı konut geliştiricilerinin yıl sonu kampanyaları…
Fiyatları sabitledi
RAMS Türkiye, RAMS City Haliç projesinde yeni evini 1.5 milyon TL’ye şimdi ayıranlara, peşinatını ve taksitlerini Mart 2025’te ödemeye başlama imkanı sundu. Kampanya, sıfır faiz ve 30 ay vade avantajı da sağlıyor. Kampanya ile şirket bünyesinde sunulan ödeme planıyla 2024 fiyatları sabitlenmiş oluyor. RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, “Kısa süre içinde 10 binin üzerinde bilgi talebi aldık ve satışlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor” dedi.
Daireler 5 milyon TL’den başlıyor
Albayrak Beton, ‘Moonpark Koru’ ve ‘Teraphill 15’ projelerinde, yüzde 50 peşin, kalanı yüzde 2,50 vade oranı ve 36 ay taksitle ödeme kampanyası başlattı. Projede daire fiyatları 5 milyon TL’den başlarken, Teraphill 15 Şile’de 56 daire, kentsel dönüşüm projesi olan Moonpark Koru ise 118 daireden oluşuyor. Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, “Projelerimizde 2024 yılı fiyatlarıyla ev sahibi olma kampanyası başlattık” dedi.
Üç ay taksit erteleme
AS Yapı, Basın Ekspres Yolu’nda hayata geçirdiği AS Concept projesi için yıl sonu kampanyası başlattı. “Şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla” sloganıyla duyurulan kampanyada, 950.000 TL peşinat ve 95.000 TL aylık taksit ve 3 ay sonra ödeme seçenekleri sunuyor. Kampanya için son başvuru tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlenmiş durumda. AS Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert, “Talebe yanıt vermek için hazırladığımız kampanyayla, neredeyse kira öder gibi sahip olunabilecek ve Mart 2025’ te ödemeye başlama seçenekleri sunuyoruz” dedi.