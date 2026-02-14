Ev kadınlarına emekli imkanı! TBMM'de harekete geçildi: Primler devlet tarafından ödenecek
MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, geliri olmayan ev kadınlarının emekliğinin önünü açan kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklife göre, geliri olmayan ev kadınlarına sigorta güvencesi sağlanmasını ve primlerin devlet tarafından karşılanması hedefleniyor. Teklifte ayrıca çocuk yardımlarının artırılması, annelere 18 yaşına kadar asgari ücretin dörtte biri oranında destek verilmesi ve büyük iş yerlerine kreş zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. İşte TBMM'ye sunulan teklifin detayları...
MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, geliri olmayan ev kadınlarının sigorta kapsamına alınması ve sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesine ilişkin TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu.
Teklifin gerekçesinde, aile yapısının güçlendirilmesinin kadınların hem hane içinde hem de kamusal alanda ekonomik ve sosyal olarak desteklenmesiyle mümkün olacağı ifade edildi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, düzenleme kapsamında çocuk yardımı miktarlarının yükseltilmesi planlanırken, ayrıca "annelik desteği" adı altında yeni bir uygulama da öngörülüyor.
Destek 18 yaşına kadar sürecek
Taslağa göre, Türk vatandaşı annelere, çocukları 18 yaşını tamamlayana dek her bir çocuk için aylık net asgari ücretin dörtte biri oranında ödeme yapılması talep ediliyor.
Bakımevi zorunluluğu geliyor
Teklifte, 100 ve daha fazla personel çalıştıran iş yerlerine kreş açma zorunluluğu getirilmesi de yer alıyor. Bu iş yerlerinde çalışan ebeveynlerin çocuklarının bakımevlerinden ücretsiz yararlanması öngörülüyor.
Ayrıca söz konusu iş yerlerinde çocuk başına oluşan kreş giderinin yarısının devlet tarafından karşılanması planlanıyor. Kreşi bulunmayan iş yerlerinde ise işverenlerin, çalışan ebeveynlere bakım desteği sağlaması hedefleniyor.