Evde başladılar, Almanya’ya kadar uzandılar: 9 kadınlı kooperatif ihracata uzandı

Deniz, kooperatifin gelişim sürecine değinerek, "Bizim hikayemiz bir çuval unla başladı. Şu anda tonlarca ürün kaldırabiliyoruz. e-Ticaretle Türkiye'nin her yerine ürünlerimizi gönderdik. Bunun yanı sıra da Azerbaycan ve Almanya'ya da makarnamızı gönderdik. Bu da bize büyük öz güven kazandırdı." diye konuştu.