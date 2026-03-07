Evde başladılar, Almanya’ya kadar uzandılar: 9 kadınlı kooperatif ihracata uzandı
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 9 kadının bir araya gelerek kurduğu Kınalı Eller Kadın Kooperatifi, 6 yıl içinde üretimini büyüterek ürünlerini Türkiye geneline ulaştırdı ve Azerbaycan ile Almanya’ya ihracat yapmayı başardı.
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 9 kadının girişimiyle Mart 2020’de kurulan Kınalı Eller Kadın Kooperatifi, geçen 6 yıl içinde hem iç piyasada geniş bir satış ağı oluşturdu hem de yurt dışına ürün göndermeye başladı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, kadınların ekonomik olarak güçlenmesini sağlamak ve dayanışma temelli bir üretim modeli kurmak amacıyla hayata geçirilen kooperatifin gelişim süreci anlatıldı.
Kooperatifin başkanı Serpil Deniz, girişimi tamamen kendi imkanlarıyla kurduklarını belirterek, ilk dönemlerde ürünleri evlerinde hazırlayıp pazarlarda sattıklarını ifade etti.
"Sermayemizi sosyete pazarında kazandık"
Bir süre sonra bu yöntemin yeterli olmadığını fark ettiklerini anlatan Deniz, "Hem evimizin ekonomisine katkıda bulunmak için hem de kendimizi göstermek için kooperatif kurduk. Kuruluş paramızı sosyete pazarlarına giderek kazandık" dedi.
Kooperatifin temelini annelerin oluşturduğunu vurgulayan Deniz, kendisinin hem başkanlık yaptığını hem de üretimde aktif rol aldığını belirterek aynı zamanda şoförlük ve baklava üretimiyle de ilgilendiğini söyledi.
100 kilo erişte ile başlayan yolculuk
Üretim yolculuklarının 100 kilogram erişte yapımıyla başladığını dile getiren Deniz, Beypazarı’nın yöresel lezzetleriyle bilindiğini ve bu nedenle ürünlerin satışında zorluk yaşamadıklarını kaydetti.
Devlet destekleri sayesinde üretim kapasitesinin önemli ölçüde arttığını ifade eden Deniz, bir kadının günlük 250 kilogram makarna ve erişte üretim kapasitesine ulaşabildiğini belirtti. Kooperatifte şu anda tonlarca baklava ve tarhana üretildiğini, ayrıca baharat toplama ve paketleme çalışmalarının da yapıldığını söyledi.
Deniz, kooperatifin gelişim sürecine değinerek, "Bizim hikayemiz bir çuval unla başladı. Şu anda tonlarca ürün kaldırabiliyoruz. e-Ticaretle Türkiye'nin her yerine ürünlerimizi gönderdik. Bunun yanı sıra da Azerbaycan ve Almanya'ya da makarnamızı gönderdik. Bu da bize büyük öz güven kazandırdı." diye konuştu.
26 kadın üretime katkı sağlıyor
Kooperatif bünyesinde bugün 26 kadının üretime katkı sağladığını anlatan Deniz, çiftçiler ile evlerinde üretim yapan kadınların da bu yapı içinde yer aldığını ifade etti.
Kooperatifte erişte, makarna, salça, baharat ve sirke üretiminin yanı sıra tel kırma tekniğiyle çanta ve örtüler hazırlandığını belirten Deniz, ayrıca gazete kağıdından sepet ve çeşitli aksesuarlar da ürettiklerini söyledi.
Hazırlanan ürünlerin e-ticaret platformları üzerinden satışa sunulduğunu dile getiren Deniz, coğrafi işaretli yaprak dolmasının Ankara’da sıcak satış şeklinde, baklava ile birlikte pazara sunulduğunu ifade etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ankara Kalkınma Ajansından alınan desteklerle yeni projelerin de hayata geçirileceğini belirten Deniz, Beypazarı’nın meşhur lezzetlerinden biri olan ve “sağlıklı atıştırmalık” olarak bilinen coğrafi işaretli Beypazarı kurusu için çalışma yürüttüklerini aktardı.
Deniz, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Beypazarı kurusu projemizin yarısını kooperatifimiz, yarısını da Bakanlık karşılayacak. Çok yakın bir süre içerisinde kooperatifimize makinelerimiz gelecek ve üretmeye başlayacağız. Burada üretimdeki hedefimiz ihracat yapmak. Makarnamızla bunu gerçekleştirdik. Daha güzel, daha geniş coğrafyalara ulaşacağımıza inanıyoruz. Bunun yanı sıra glütensiz ürünlerimiz de piyasaya çıktı ve şu anda marketlerimize yayıldı."
Hedeflerinin üretim kapasitesini daha da büyütmek olduğunu söyleyen Deniz, yeni üretim alanları oluşturmak istediklerini dile getirdi.
Üretim alanlarının genişlemesiyle daha fazla ürün hazırlayabileceklerini ifade eden Deniz, "Şu anda bir tır kaldırabiliyorsak daha fazla tır kaldırmak istiyoruz. Şu anda 26 kadınsak binlerce kadın olmak istiyoruz çünkü sırt sırta verdiğimiz zaman güçleniyoruz. Buradaki ortamda sosyalleşiyoruz, birbirimize destek olabiliyoruz. Hepimiz ortak olduğumuz için herkes buranın patronu." dedi.