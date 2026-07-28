Evini sattı, üç yıldır yolcu gemisinde yaşıyor: Cebimize büyük katkı sağladı
ABD'li Libby Rome ile eşi Dan Rome, üç yıl önce evlerini ve tüm eşyalarını satarak karadaki yaşamı tamamen geride bıraktı. Çift, bugün bir yolcu gemisindeki penceresiz kabinde yaşarken, verdikleri kararın hem bütçelerine hem de evliliklerine büyük katkı sağladığını söyledi.
ABD'li Libby Rome ile eşi Dan Rome, Mart 2023'te radikal bir karar alarak evlerini, arabalarını ve sahip oldukları tüm eşyaları sattı. Çift, o tarihten bu yana yaşamlarını kruvaziyer gemilerinde sürdürüyor.
İlk etapta farklı gemi şirketlerini deneyen çift, daha sonra tek bir gemide yaşamaya karar verdi. Şu anda 19 güverteli ve 3 bin 660 yolcu kapasiteli Sky Princess adlı gemide yaşıyor.
Penceresiz kabin tercih ediyorlar
Rome çifti, maliyetleri düşürmek amacıyla en ekonomik seçenek olan penceresiz iç kabinleri tercih ettiklerini belirtiyor.
Libby Rome, küçük bir kabinde yaşamanın ancak güçlü iletişime sahip çiftler için mümkün olduğunu ifade ederek, kabini yalnızca uyumak ve televizyon izlemek için kullandıklarını söyledi.
"Karadaki yaşam daha pahalı"
Çifte göre gemide her şey dahil yaşamın aylık maliyeti yaklaşık 1.500 sterlin seviyesinde bulunuyor. Karaya çıktıklarında yaptıkları harcamalar ile telefon ve internet giderleri de eklendiğinde aylık toplam masrafları yaklaşık 2.460 sterline ulaşıyor.
Libby Rome, bunun mortgage, faturalar, ulaşım ve gıda masraflarıyla birlikte karada yaşamaktan daha ekonomik olduğunu savunuyor.
"Ev işlerinden tartışmıyoruz"
Libby Rome, sürekli gemide yaşamanın evliliklerini de olumlu etkilediğini dile getiriyor.
Ev işleri nedeniyle yaşanan günlük tartışmaların ortadan kalktığını belirten Rome, "Artık bulaşık makinesini kimin boşaltacağı ya da çöpleri kimin çıkaracağı konusunda tartışmıyoruz. Hayatımızın odağı eğlenmek oldu" ifadelerini kullandı.
52 yaşında emekli oldu
Uzaktan çalıştığı dönemde maaşının önemli bölümünü biriktirdiğini söyleyen Libby Rome, bu sayede bu yıl mart ayında 52 yaşında emekli olduğunu açıkladı.
Çift, karada en çok kızları Sarah ile 2024 yılında dünyaya gelen torunlarını özlediklerini belirtirken, bunun dışında gemi yaşamını bırakmayı düşünmediklerini ifade etti.
Libby Rome, "Hayatımda hiç olmadığım kadar özgür ve mutluyum. Keşke bu kararı daha önce verseydik" dedi.