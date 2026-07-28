Evini sattı, üç yıldır yolcu gemisinde yaşıyor: Cebimize büyük katkı sağladı

ABD'li Libby Rome ile eşi Dan Rome, Mart 2023'te radikal bir karar alarak evlerini, arabalarını ve sahip oldukları tüm eşyaları sattı. Çift, o tarihten bu yana yaşamlarını kruvaziyer gemilerinde sürdürüyor.

İlk etapta farklı gemi şirketlerini deneyen çift, daha sonra tek bir gemide yaşamaya karar verdi. Şu anda 19 güverteli ve 3 bin 660 yolcu kapasiteli Sky Princess adlı gemide yaşıyor.