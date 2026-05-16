Evinin garajını berber dükkânına çevirdi: 15 yaşındaki Berkay’ın hedefi yurt dışı
Kocaeli’de yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Berkay Bileke, aile apartmanının garajını modern bir berber dükkânına dönüştürdü. Okuldan arta kalan zamanlarda mahalle sakinlerini tıraş eden genç girişimci, hem meslek öğreniyor hem de geleceğe hazırlanıyor.
Yahya Kaptan Anadolu Lisesi’nde eğitim gören Berkay Bileke’nin hikâyesi sosyal medyada dikkat çekmeye başladı.
Yaz tatillerinde kuaför salonlarında çıraklık yapan genç öğrenci, zamanla berberlik mesleğine ilgi duydu ve kendi dükkânını kurmak için ilk adımı attı.
15 yaşındaki Berkay, ailelerinin kullandığı garajı babasının desteğiyle küçük bir berber dükkânına dönüştürdü. Başlangıçta yalnızca arkadaşlarının saçını kesen genç öğrenci, kısa sürede mahallede tanınmaya başladı.
Berberlik yaptığı anları sosyal medya hesabında paylaşan Berkay’ın videoları kısa sürede ilgi gördü. Paylaşımlar, Türkiye’nin tanınan kuaförlerinden Kadir Alkan’ın da dikkatini çekti.
Genç öğrenciyle iletişime geçen Kadir Alkan, garajdaki alanın profesyonel bir dükkâna dönüşmesi için destek verdi. Yapılan yenileme çalışmalarıyla dükkân modern ekipmanlarla donatıldı.
Berkay Bileke, okul çıkışlarında arkadaşlarını ve mahalle sakinlerini tıraş ederek deneyim kazandığını söyledi. Geçtiğimiz ay vergi levhasını aldığını belirten genç girişimci, uğraşını profesyonel mesleğe dönüştürmek istediğini ifade etti.
İlk zamanlarda dükkâna daha az kişinin geldiğini anlatan Berkay, sosyal medya sayesinde müşteri sayısının arttığını dile getirdi. En büyük hayalinin motosiklet almak olduğunu söyleyen genç öğrenci, ailesinin desteğiyle hedeflerine ulaşacağına inandığını belirtti.
Garajın modern bir berber dükkânına dönüşeceğini hiç düşünmediğini ifade eden Berkay, çevreden aldığı olumlu tepkilerin kendisini motive ettiğini söyledi.
Dil bölümünde eğitim gördüğünü belirten genç girişimci, ileride yurt dışına giderek mesleğini geliştirmek istediğini vurguladı. Berkay, “Burada böyle modern bir yerin olması beni mutlu ediyor. İşimi seviyorum ve devam etmek istiyorum” dedi.