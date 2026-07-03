Evlerde yeni dönem başladı: Lüksün yerini "wellness odaları" aldı
Ev sinema salonları ve "erkek odaları" yerini sauna, soğuk su havuzu ve sağlık teknolojileriyle donatılan "wellness" alanlarına bırakıyor. ABD'de hızla yayılan yeni konut trendi, yalnızca milyon dolarlık rezidanslarla sınırlı kalmıyor; orta gelir grubundaki ev sahipleri de yaşam alanlarını sağlık odaklı dönüştürmeye başladı.
Konut sektöründe değişen yaşam alışkanlıkları, ev tasarımlarını da dönüştürüyor. Pandemi döneminde yaygınlaşan ev ofisleri ve spor odalarının ardından şimdi de "wellness" konsepti öne çıkıyor. Sauna, soğuk su havuzu, kırmızı ışık terapi odaları ve çeşitli biyolojik iyileşme teknolojileri, yeni nesil konut projelerinde en dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor.
ABD'de özellikle Miami başta olmak üzere birçok şehirde geliştirilen lüks konut projelerinde sağlık odaklı yaşam alanlarına daha fazla yer ayrılıyor.
Sadece zenginlere özel değil
Yeni trend yalnızca milyon dolarlık ev sahiplerine hitap etmiyor. Piyasada iki kişilik kızılötesi saunaların 5 bin doların altında satılması ve prefabrik soğuk su havuzlarının yaygınlaşmasıyla birlikte orta gelir grubundaki kullanıcılar da evlerinde küçük wellness alanları oluşturmaya başladı.
Austin'de yaşayan genç bir çift, boş verandalarını yaklaşık 8 bin dolarlık bütçeyle sauna ve soğuk su havuzundan oluşan özel bir sağlık alanına dönüştürdü.
Konut projelerinde sağlık odaklı yaşam
Miami'deki yeni nesil rezidans projelerinde sıcak-soğuk terapi alanları, yoga ve pilates salonları, robotik masaj sistemleri, hiperbarik oksijen odaları ve kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri gibi birçok uygulama ortak kullanım alanlarının bir parçası haline geliyor.
Geliştiriciler, sağlıklı yaşamın artık lüks konut satın alırken önemli tercih nedenlerinden biri olduğunu belirtiyor.
Emlak ilanlarında "wellness" vurgusu arttı
Konut ilan platformu Zillow'un verilerine göre geçen yıl emlak ilanlarında "wellness" ifadesinin kullanım oranı yüzde 33 yükseldi. "Spa esintili banyo" tanımı ise yüzde 22 daha fazla kullanılmaya başlandı.
Uzmanlara göre bu artışın arkasında hem tüketici talebi hem de emlak sektörünün pazarlama stratejileri bulunuyor.
Pazar hızla büyüyor
Pazar araştırmaları da bu eğilimin güçlendiğini ortaya koyuyor. ABD sauna pazarının önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde büyümesi beklenirken, soğuk su havuzu pazarının da yaklaşık iki katına çıkacağı öngörülüyor.
Bununla birlikte uzmanlar, bu özelliklerin ev fiyatlarına etkisinin sınırlı olduğuna dikkat çekiyor. Verilere göre soğuk su havuzu bulunan evler benzerlerine göre ortalama yüzde 2 daha yüksek fiyata satılırken, sauna bulunan evlerde aynı etkinin görülmediği belirtiliyor.
Uzmanlar, sağlıklı yaşam odaklı bu dönüşümün önümüzdeki yıllarda konut tasarımlarında kalıcı bir trend haline gelmesini bekliyor.