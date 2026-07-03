Evlerde yeni dönem başladı: Lüksün yerini "wellness odaları" aldı

Konut sektöründe değişen yaşam alışkanlıkları, ev tasarımlarını da dönüştürüyor. Pandemi döneminde yaygınlaşan ev ofisleri ve spor odalarının ardından şimdi de "wellness" konsepti öne çıkıyor. Sauna, soğuk su havuzu, kırmızı ışık terapi odaları ve çeşitli biyolojik iyileşme teknolojileri, yeni nesil konut projelerinde en dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor.

ABD'de özellikle Miami başta olmak üzere birçok şehirde geliştirilen lüks konut projelerinde sağlık odaklı yaşam alanlarına daha fazla yer ayrılıyor.