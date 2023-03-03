EYT başvuru süreci başladı: Uzun kuyruklar oluştu
Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkezlerinde yoğun mesai başladı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası SGK merkezleri önünde sabah saatlerinden itibaren kalabalıklar oluşmaya başladı.
Emeklilik başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar SGK Ankara İl Müdürlüğü ve diğer SGK merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
SGK Ankara İl Müdürlüğü, saat 06.00'dan itibaren kapılarını açarak başvuruları kabul etmeye başladı. İl Müdürlüğü yetkilileri, saat 10.00 itibarıyla 600'ü aşkın başvuru alındığını bildirdi.
Emeklilik başvurusu yapan EYT'li vatandaşlar, yasanın yürürlüğe girmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.