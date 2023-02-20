EYT NE OLDU? Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi için AK Parti'den son açıklama
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ne oldu? EYT düzenlemesinin Şubat ayı içerisinde yasalaşması bekleniyordu ancak Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verildi. Peki EYT düzenlemesi ne olacak? Ayrıntılar haberimizde…
EYT düzenlemesinin Şubat ayı içerisinde yasalaşması bekleniyordu. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle TBMM tatile girince, düzenleme mart ayına sarktı. Düzenlemeye ilişkin AK Parti’den açıklama geldi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. AK Parti'li Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem" dedi.
EYT düzenlemesinin 7 Şubat tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyordu.
6 Şubat günü yaşanan deprem felaketi nedeniyle TBMM’de çalışmalar 28 Şubat tarihinde başlayacak. Sabah gazetesinin haberine göre; bu tarihe yetişmesi halinde EYT kanun teklifi, Meclis’te oylanarak yasalaşacak.