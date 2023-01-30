EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı hesaplama ayrıntıları belli oldıu Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT’de sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışan vatandaşların, emeklilik hakkı kazanacağını açıkladı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın beklediği gün geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT ile ilgili kanun teklifini Meclis’e sundu. 1 | 6

Düzenleme 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan çalışanları kapsıyor. Yani 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olacak. 2 | 6

Akbaşoğlu'nun açıklamalarına göre, teklif önce TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Sadece EYT ile düzenlemelerin olduğu teklifin komisyondan geçerek Meclis Genel Kurulu'na gelmesi planlanıyor. 3 | 6