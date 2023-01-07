EYT yasalaştı mı, ne zaman meclise gelecek? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? EYT'de son durum nedir?
EYT düzenlemesine ilişkin ilk ayrıntılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Alınan karara göre, 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. EYT'lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) destek verilecek. Peki, EYT yasalaştı mı, ne zaman meclise gelecek, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
NTV'nin haberine göre; Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'ün ilk haftalarında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu çözüme kavuşturulacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, gelecek hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından Genel Kurul süreci başlayacak teklifin, ocak ayında yasalaştırılması öngörülüyor.
EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak.
EYT düzenlemesinin ocak ayında Meclis'e sunulacağını hatırlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT çalışmasının yanı sıra 3600 ek gösterge, sözleşmeli personele kadro, asgari ücret, geçici işçiler konusunda atılan adımları da anımsatarak, insanların sorunlarını çözmenin en temel görevleri olduğunu dile getirdi.