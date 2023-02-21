EYT'de ilk maaş için yeni iddia: Hesaplar değişti Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yasalaşması geciken Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi yeniden gündeme geldi. EYT’de ilk maaşın ne zaman yatırılacağına ilişkin ise farklı haberler var.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, Meclis’e gelen düzenlemenin ne zaman yasalaşacağını merakla beklerken, Kahramanmaraş’taki deprem felaketi nedeniyle TBMM 28 Şubat’a kadar çalışmalarına ara verdi. Böylece, EYT’de de hesaplar değişmiş oldu. AK Parti kurmayları, EYT’de ilk maaş için yeni bir tarihi işaret etmişti. 1 | 8

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat’a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Elitaş, “Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiye’m” ifadelerini kullanmıştı. 2 | 8

AK Parti’de yapılan toplantılarda, bazı kurmayların EYT’nin ertelenmesi konusunda önerilerde bulunurken, bazı kurmayların ise burdan geri dönülemeyeceğini ifade ettiği öğrenildi. Hürriyet gazetesinin haberine göre; 28 Şubat’ta açılması planlanan TBMM Genel Kurul çalışmalarına ilk olarak Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu teklifi, yapılandırma ve ardından EYT düzenlemesinin görüşülerek başlanması planlanıyor. 3 | 8