EYT'de maaş için yol haritası belli oldu EYT'lilerin maaş bağlanma işleminin tamamlanmasının ardından mobil bankacılık ya da ATM’ler yerine doğrudan banka şubelerine başvurması gerekiyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvuran yaklaşık 1.5 milyon kişiden 300 binden fazlasının işlemleri sonuçlandırılırken, yüzbinlerce vatandaş, aylıklarının bağlanmasını bekliyor. 1 | 10

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; yoğun başvurular, işlem sürecini uzatırken, vatandaşların e-Devlet’te gördüğü her ibare, başvurunun olumsuz sonuçlandığı anlamına gelmiyor. Aylıkları bağlanan, ancak belirttikleri hesaplara bakiye yansımayanların ise doğrudan bankalara başvurması gerekiyor. 2 | 10

EYT yasasının çıkmasıyla birlikte yüzbinlerce vatandaş, SGK merkezleri ve e-Devlet üzerinden emeklilik başvurularını yapmaya başladı. Normal dönemlerde emekli aylığı başvuruları iki hafta içinde sonuçlandırılırken, aynı anda yüz binlerce EYT’linin emeklilik başvurusunda bulunması ise bu süreci uzattı. 3 | 10