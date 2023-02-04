EYT'de merak edilenler: Emeklilik başvurusu nasıl yapılır? En düşük EYT maaşı ne kadar olacak?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) başvuruları için geri sayım başladı. EYT’liler tarafından yakından takip edilen kanun teklifi, Meclis’ten geçtikten sonra EYT’lilerin başvuru süreçleri başlayacak. Peki EYT başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? EYT’liler ne kadar maaş alacak? İşte merak edilen soruların yanıtları.
EYT başvuruları, kanunun yasalaşmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanması sonrasında başlayacak. Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet EYT başvuru ekranı aracılığıyla başvuru yapabilecek.
EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenlerin emeklilik için başvuru dilekçesi vermesi de gerekiyor.
EYT’liler ilk maaşı ne zaman alacak?
AK Parti olarak bir an önce teklifi yasalaştırmak istediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında "Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza, ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir” açıklamasını yaptı.
EYT (emeklilik) başvuruları, Meclis'in kanun teklifini kabul etmesinin ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
İşte adım adım EYT başvurusu;
1. ADIM
e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklayın.
Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.
Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığını" seçin.