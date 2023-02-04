EYT'de merak edilenler: Emeklilik başvurusu nasıl yapılır? En düşük EYT maaşı ne kadar olacak?

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenlerin emeklilik için başvuru dilekçesi vermesi de gerekiyor.

EYT başvuruları, kanunun yasalaşmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanması sonrasında başlayacak. Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet EYT başvuru ekranı aracılığıyla başvuru yapabilecek.

EYT’liler ilk maaşı ne zaman alacak?

AK Parti olarak bir an önce teklifi yasalaştırmak istediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında "Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza, ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir” açıklamasını yaptı.