EYT'de son dakika gelişmesi! Yeniden Meclis'e geleceği tarih belli oldu! Milletvekillerin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle çalışmalarına 28 Şubat tarihine kadar ara veren meclis haftaya EYT teklifi ile açılacak.

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'nin 10 kentinde büyük yıkıma neden olmuştu. Afet nedeniyle pek çok milletvekili bölgede olunca TBMM'de çalışmalara ara verildi. Böylece EYT yasası görüşmeleri de ertelenmişti. Milliyet'in haberine göre Meclis'in yeniden açılacağı tarih olan 28 Şubat'ta ilk gündem maddesi EYT olacak. Meclis açılır açılmaz, EYT yasası için görüşmelere başlanacak. 1 | 9

EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK? Emeklilikte Yaşa Takılanlar, Meclis’e gelen düzenlemenin ne zaman yasalaşacağını merakla beklerken, Kahramanmaraş’taki deprem felaketi nedeniyle TBMM 28 Şubat’a kadar çalışmalarına ara verdi. Böylece, EYT’de de hesaplar değişmiş oldu. AK Parti kurmayları, EYT’de ilk maaş için yeni bir tarihi işaret etmişti. 2 | 9

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat’a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Elitaş, “Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiye’m” ifadelerini kullanmıştı. 3 | 9