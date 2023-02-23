EYT'de son viraj! Toplu ödeme gündeme gelecek mi?
Deprem nedeniyle çalışmalarına ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi, mesaisine EYT düzenlemesi ile başlayacak. Meclis Genel Kurulu'nda Salı günü EYT teklifinin ele alınması planlanıyor. Peki EYT'de ilk maaş ne zaman yatar?
Milletvekillerinin deprem bölgesinde olması nedeniyle ara verilen Meclis çalışmalarına 28 Şubat Salı günü devam edilecek. Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi gündeme gelecek.
EYT düzenlemesi Ocak ayı sonunda AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulmuştu.
Şubat ayı içinde çıkarılması planlanan yasa doğrultusunda ilk maaşların mart ayında ödenmesi öngörülüyordu. Ancak Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle Meclis çalışmaları ertelendi.
Milliyet gazetesinin haberine göre; iktidar, yasa tasarısının mutabakatla Meclis’ten geçmesi için muhalefet milletvekilleriyle de görüşmelerde bulunulacak.