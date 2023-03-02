EYT'liler dikkat! 20 gün sürüyordu, saatler içinde çözülecek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Meclis’ten geçti. Başvurular ne zaman başlayacak, EYT’liler ilk maaşı ne zaman alacak? EYT’lilerin merak ettiği pek çok soru var. Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV canlı yayınına katılarak merak edilen sorulara yanıt verdi.

Düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceğine işaret eden Prof Dr. Cem Kılıç, "Duyumlar alıyorum bazı vatandaşlarımız heyecanla başvuru yapmaya çalışıyorlar ama bunlar geçersiz sayılır. Şu an için aman dikkat diyelim çünkü Sayın Cumhurbaşkanı onaylayacak, onayladıktan itibaren Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başvurunuzu yapabilirsiniz. Şimdi bekleyeceğiz yani Resmi Gazete'de EYT ile kanunun yayımını bekleyeceğiz, tahmin ediyorum bir iki güç içerisinde zaten yayımlanacak." dedi. 1 | 7

“Doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ünitelerine de başvurabilirsiniz ama online da başvurabilirsiniz e-devlet üzerinden çok daha kolay olur” diyen Kılıç, “Normalde aylık bağlama sürecimiz 15-20 günü bulabiliyodu. SGK, ifade edildiği şekilde hemen aylık bağlama sistemine geçecek” ifadelerini kullandı. 2 | 7

Kılıç şunları söyledi: “Çok kısa süreçte bu aylıkların bağlanacağına ilişkin bilgiyi aldım. Bu konuda bir düzenleme yapılıyor herhalde içeride. Ama kim yaparsa eline sağlık sigortalının beyanına göre beyan çıkışı yapılacak aylık beyan şartları oluşuyorsa kişi hemen online üzerinden emekli aylığı bağlanacak.” 3 | 7