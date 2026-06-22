Ezberleri bozan araştırma: En çok milyoner çıkaran meslek belli oldu!
Yüksek maaşın zenginliğin anahtarı olduğu yönündeki yaygın inanış, ABD'de 10 binden fazla milyonerle yapılan kapsamlı araştırmayla sarsıldı. Finans uzmanı Dave Ramsey'in araştırması, servetin önündeki en büyük engelin davranış kalıpları olduğunu ortaya koyarken, araştırmada en fazla milyoner çıkaran meslek grubu dikkat çekti.
Finans yönetimi şirketi Ramsey Solutions'ın kurucusu ve CEO'su Dave Ramsey'in 10 bin 167 varlıklı Amerikalı ile yaptığı çarpıcı anket en çok milyoner yetiştiren mesleği ortaya çıkardı.
Ankete katılan milyonerlerin üçte birinin hiçbir dönemde yıllık altı haneli gelire ulaşamadığı görülürken, serveti oluşturan asıl belirleyicinin de sanılanın aksine yüksek maaşlar olmadığı saptandı.
Dave Ramsey, emeklilik birikimlerini ikiye katlayan ve konforlu emekliliği hayalden gerçeğe dönüştüren tek bir alışkanlığa işaret etti.
Araştırma sonuçlarına göre emeklilik birikimlerini ikiye katlayan ve kişileri milyonerliğe götüren en kritik unsur gelir seviyesi değil, düzenli tasarruf alışkanlığı oldu.
Milyonerlerin mesleklerini araştıran Dave Ramsey, 10 bin 167 milyoner isimle çalışarak milyonerler arasında en yaygın meslek grubunun mühendislik olduğunu belirledi.
Mühendisleri muhasebeciler, öğretmenler, satış çalışanları ve avukatlar takip etti. Buna karşılık yüksek gelir grunundaki doktorlar ilk beş içinde yer almadı.
Mevcut tablo milyonerliğin kariyer seçiminden çok davranış kalıpları üzerine inşa edildiğini ortaya koydu.
Araştırmaya göre yüksek servet, meslek ve gelir seviyesinden bağımsız olarak sürdürülen tasarruf disiplini ve harcama kontrolünden geçiyor.
Araştırma bu sonuçla brilikte gelir düzeyiyle ilgili algıyı da tersine çeviriyor.
Milyonerlerin yaklaşık üçte biri, altı haneli bir gelir elde etmeden her yıl servetlerini büyütmeyi başardı.
Bu da yine yüksek maaştan ziyade düzenli tasarruf ve disiplinli harcama alışkanlığının servet birikiminde belirleyici olduğunu gösteriyor.
Verilere göre, tek bir temel finansal alışkanlığı istikrarlı şekilde uygulayan bireyler bu alışkanlığı göstermeyenlere kıyasla iki kattan fazla servet biriktirdi.
Ayrıca, birçok kişi emeklilik için ihtiyaç duyacağı birikim miktarını olduğundan daha düşük hesaplarken, buna karşılık kendi finansal hazırlığını ise olduğundan daha yüksek değerlendirdi.
Servetin şifresi: Tasarruf
Uzun yıllar boyunca sürdürülen yüksek tasarruf ise servet birikiminde basit ama en etkili mekanizma oldu.
Çünkü araştırmalara göre belli bir gelir seviyesi kişilere hareket alanı sağlasa da, bu gelirin servete mi yoksa daha yüksek harcamalara mı dönüşeceğini finansal davranışlar belirliyor.
Mühendislerin araştırmada öne çıkması da, mühendilerin planlama, optimizasyon ve uzun vadeli düşünme eğilimindeki becerilerinden kaynaklanıyor.
Örneğin, yıllık 89 bin dolarlık başlangıç maaşı alan yeni mezun bir mühendisin geliri, Mayıs 2026 itibarıyla özel sektör çalışanlarının ortalama saatlik kazancının ve tam zamanlı çalışanların haftalık ortalama gelirinin oldukça üzerinde bulunuyor.
Ancak yüksek gelir tek başına servet yaratmıyor.
Ramsey de genç yaşta gelirin yaklaşık yüzde 15'inin vergi avantajlı emeklilik hesaplarına düzenli olarak aktarılmasını savunuyor.
Uzun vadeli piyasa getirileriyle birleşen bu disiplinli tasarruf yaklaşımı, zaman içinde önemli bir servet birikimine dönüşebiliyor.
Ramsey de yatırımcılara kira giderlerinin net gelirin en fazla yüzde 25’i ile sınırlandırılmasını ve yaşam tarzı enflasyonu oluşmadan önce brüt gelirin yaklaşık yüzde 15’inin otomatik olarak emeklilik hesaplarına yönlendirilmesini öneriyor.
Genç çalışanların yaşam tarzı enflasyonuna kapılmaması gerektiğini belirten Ramsey, daha mütevazı evlerde yaşamayı ve mevcut araçları değiştirmeden kullanmaya devam etmelerini tavsiye ediyor.
Araştırmalar ayrıca düşük yaşam maliyetine sahip bölgelerde yaşayanların tasarruf etme konusunda daha avantajlı olduğunu gösteriyor.