Finans yönetimi şirketi Ramsey Solutions'ın kurucusu ve CEO'su Dave Ramsey'in 10 bin 167 varlıklı Amerikalı ile yaptığı çarpıcı anket en çok milyoner yetiştiren mesleği ortaya çıkardı.

Ankete katılan milyonerlerin üçte birinin hiçbir dönemde yıllık altı haneli gelire ulaşamadığı görülürken, serveti oluşturan asıl belirleyicinin de sanılanın aksine yüksek maaşlar olmadığı saptandı.