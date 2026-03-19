Facebook kullanıcılara para dağıtacak: Aylık kazanç vaadi dudak uçuklattı

Para dağıtacak programı devreye alındı

“Creator Fast Track” adı verilen yeni program kapsamında, belirli kriterleri karşılayan içerik üreticilerine aylık sabit ödeme yapılacak. Instagram, TikTok ya da YouTube’da en az 100 bin takipçiye ulaşan kullanıcılar aylık 1.000 dolar kazanabilecek. Takipçi sayısı 1 milyonun üzerine çıkan üreticiler için ise bu rakam aylık 3 bin dolara kadar çıkıyor.