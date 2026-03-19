Facebook kullanıcılara para dağıtacak: Aylık kazanç vaadi dudak uçuklattı

Meta, rakip platformlardaki içerik üreticilerini Facebook’a çekmek için yeni programını devreye aldı. “Creator Fast Track” ile 100 bin takipçili kullanıcılara 1.000 dolar, 1 milyon üzeri hesaplara ise aylık 3 bin dolara kadar ödeme yapılacak.

Meta, sosyal medya ekosistemindeki güçlü içerik üreticilerini kendi platformlarına çekmek için yeni bir adım attı. 

Rakip platformlarda geniş takipçi kitlesine sahip kullanıcıların artık Facebook üzerinden paylaşım yaparak ciddi gelir elde etmesinin önü açılıyor.

Para dağıtacak programı devreye alındı

“Creator Fast Track” adı verilen yeni program kapsamında, belirli kriterleri karşılayan içerik üreticilerine aylık sabit ödeme yapılacak. Instagram, TikTok ya da YouTube’da en az 100 bin takipçiye ulaşan kullanıcılar aylık 1.000 dolar kazanabilecek. Takipçi sayısı 1 milyonun üzerine çıkan üreticiler için ise bu rakam aylık 3 bin dolara kadar çıkıyor.

Ödemeler 3 ay sürecek, erişim desteği kalıcı olacak

Söz konusu ödemeler üç ayla sınırlı olacak. Ancak Facebook yöneticilerinden Yair Livne, program kapsamında hesaplara sağlanan erişim desteğinin uzun vadede devam edeceğini ifade etti.

Programa katılım şartları netleşti

Programa katılım için içerik üreticilerinin 30 gün içinde en az 10 farklı günde toplam 15 adet Reels videosu paylaşması gerekiyor. Videoların yalnızca Facebook’a özel olması zorunlu tutulmazken, içeriklerin özgün olması şart koşuluyor.

Yapay zeka ile hazırlanan içerikler de program kapsamında değerlendirilebiliyor.

Gelir modeli için yeni metrikler geliyor

Öte yandan platform, “İçerik Gelirine Dönüştürme” sisteminde de güncellemeye gidiyor. Yeni metriklerle birlikte üreticiler, hangi görüntülemelerin gelir kriterlerini karşıladığını daha net şekilde takip edebilecek.

Meta 2025’te üreticilere milyarlar dağıttı

Meta ayrıca 2025 yılı boyunca içerik üreticilerine yaklaşık 3 milyar dolar ödeme yaptığını açıkladı. Bu tutarın yüzde 60’lık bölümünün Reels içeriklerinden elde edildiği belirtildi.

