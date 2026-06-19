Fahiş kiradan kaçtı, çok ucuza ev yaptırdı
ABD'de yaşayan genç Annie Rose, apartman yaşamını bırakarak ailesinin arazisine yaklaşık 28 metrekarelik küçük bir ev inşa etti. 45 bin dolara mal olan proje sosyal medyada büyük ilgi görürken, bazı kullanıcılar bunun herkes için mümkün olmayan bir ayrıcalık olduğuna dikkat çekti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Konut fiyatları ve kiraların yükseldiği dönemde farklı yaşam çözümleri gündeme gelmeye devam ediyor. ABD'de yaşayan sosyal medya içerik üreticisi Annie Rose da bu alternatiflerden biriyle dikkat çekti.
Rose, ailesine ait arazi üzerine yaklaşık 28 metrekare büyüklüğünde bir "tiny house" (küçük ev) inşa ederek apartman yaşamını geride bıraktı.
"Geleceğime yatırım yapıyormuş gibi hissetmiyordum"
Rose, daha önce apartman dairesinde yaşadığını ancak ödediği kiranın kendisine kalıcı bir değer sunmadığını düşündüğünü söyledi.
Genç kadın, projenin toplam maliyetinin yaklaşık 45 bin dolar olduğunu açıkladı.
Genç içerik üreticisi, "Çok kısa sürede bunun yeterince kalıcı hissettirmediğini anladım. Sürekli para harcıyordum ama bunu geleceğime yapılmış bir yatırım gibi görmüyordum" ifadelerini kullandı.
Birkaç ayda tamamlandı
Paylaşılan bilgilere göre evin tasarımı çevrim içi platform Etsy üzerinden satın alındı.
İnşaat sürecinin ardından ev; asma kat yatak bölümü, mutfak, oturma alanı ve yemek bölümünden oluşan kullanışlı bir yaşam alanına dönüştü.
Rose'un, "Kira ödemiyorum. İstediğim zaman ailemin sütünü ve yumurtasını kullanabiliyorum. Bu gerçekten büyük bir lüks ve kirada yaşamaktan çok daha iyi" sözleri ise sosyal medyada en çok konuşulan ifadeler arasında yer aldı.
Sosyal medyada iki farklı görüş öne çıktı
Rose'un hikâyesi birçok kullanıcı tarafından ilham verici bulunurken, bazı kişiler ise böyle bir imkanın herkes için erişilebilir olmadığını vurguladı.
Yorumlarda, aile desteği ve aileye ait arazi sahibi olmanın önemli bir avantaj olduğu belirtildi.
Ayrıca artan konut maliyetleri karşısında küçük evlerin ve çok kuşaklı yaşam modellerinin giderek daha fazla ilgi gördüğü ifade edildi.