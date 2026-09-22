Faiz-altın dengesi değişiyor
Standard Chartered, altın piyasasında yıllardır fiyatlamanın temel göstergelerinden biri kabul edilen reel faiz-altın ilişkisinin zayıfladığına dikkat çekti. Banka, ons altının 2026’nın son çeyreğinde ortalama 4.650 dolar seviyesinde olmasını beklerken, merkez bankası talebi ve dolardan uzaklaşma eğiliminin fiyatlara destek verdiğini belirtti.
Altın piyasasında dengelerin değiştiğine işaret eden yeni bir analiz geldi. Standard Chartered Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Suki Cooper, yüksek ABD faizleri ve güçlenebilecek doların kısa vadede altın fiyatlarında dalgalanmaya yol açabileceğini, ancak değerli metalin geçmişe kıyasla yükselen reel faizlere karşı daha dirençli hale geldiğini belirtti.
Kitco News’in haberine göre Standard Chartered, altın fiyatlarının yılın son bölümünde yeniden güç kazanmasını bekliyor. Bankanın dördüncü çeyrek için ortalama ons altın tahmini 4.650 dolar seviyesinde. Üçüncü çeyrekte spot altının ortalama fiyatı ise yaklaşık 4.350 dolar düzeyinde bulunuyor.
Altının faiz getirisi bulunmadığı için yükselen reel faizler geleneksel olarak değerli metal açısından önemli bir baskı unsuru olarak görülüyor. Faizler yükseldiğinde tahvil gibi faiz getirisi sağlayan varlıkların cazibesi artarken, altının göreceli çekiciliği azalabiliyor.
Standard Chartered’ın son analizinde ise bu ilişkinin belirgin biçimde zayıfladığına dikkat çekiliyor. Suki Cooper’ın paylaştığı verilere göre altının 10 ve 30 yıllık reel faizlerle korelasyonu sırasıyla yüzde -20 ve yüzde -10 seviyelerine yaklaşarak nötr bölgeye doğru ilerledi.
İki yıllık reel faizlerle korelasyon bir ay önce yüzde -30 seviyesindeyken yüzde -16’ya, beş yıllık reel faizlerle korelasyon ise yüzde -38’den yüzde -22’ye geriledi.
Standard Chartered’ın dikkat çektiği noktalardan biri de ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son faiz kararının ardından altının gösterdiği direnç oldu.
Fed geçen hafta politika faizini 25 baz puan artırdı. Altın ilk etapta kayıp yaşasa da daha sonra bu kayıpları geri aldı. Cooper’a göre fiyatlarda 50 günlük hareketli ortalama çevresinde teknik destek aranıyor.
Değişim yılın başındaki beklentilerle karşılaştırıldığında daha belirgin hale geliyor. 2026’nın başında piyasalar Fed’den iki faiz indirimi beklerken ons altın yaklaşık 4.500 dolar seviyesinde işlem görüyordu.
Aradan geçen dönemde Fed faiz artırmasına ve piyasalarda yıl sonundan önce bir faiz artışı daha beklentisi oluşmasına rağmen altın, yıl başındaki seviyesinin yalnızca sınırlı ölçüde altında bulunuyor.
Banka, altın piyasasında yatırımcıların odağının kısa vadeli para politikası kararlarından daha geniş yapısal faktörlere kaymaya başladığını değerlendiriyor.
Standard Chartered’ın analizinde dolardan uzaklaşma, para birimlerinin değer kaybına ilişkin endişeler ve piyasalara müdahale riski öne çıkan başlıklar arasında gösteriliyor.
Bunun yanında resmi sektörün altın talebinin fiyatlardaki düşüşleri sınırlayan bir destek oluşturduğu belirtiliyor. Banka, altının yükselişini destekleyen yapısal unsurların devam ettiğini ancak yükseliş hızının önceki dönemlere göre daha yavaş olabileceğini değerlendiriyor.
Standard Chartered’ın değerlendirmesinde yatırım talebindeki hareketlilik de dikkat çekiyor. Altına dayalı borsa yatırım ürünlerine (ETP) girişlerin yeniden hız kazandığı belirtilirken, ağustos ayında bu ürünlere 121 tonluk net giriş gerçekleşti.
Bu miktar, Eylül 2025’ten bu yana görülen en yüksek aylık giriş oldu. Bankaya göre eylül ayındaki girişler de ağustos ayındaki güçlü performansa yaklaşma yolunda ilerliyor.
Daha dikkat çekici olan ise bu talebin tahvil getirilerinin yüksek olduğu bir dönemde devam etmesi.
ABD’nin 10 yıllık nominal Hazine tahvili getirisi yüzde 5 seviyesini aşmasına rağmen altına dayalı yatırım ürünlerine para girişi sürdü. Standard Chartered bunu altın fiyatlarını belirleyen uzun vadeli yapısal faktörlerin ağırlığının arttığına yönelik göstergelerden biri olarak değerlendiriyor.
Altın piyasasındaki yatırımcı pozisyonları da bankanın analizinde yer aldı. Eylül ayındaki Fed toplantısı öncesinde kısa vadeli yatırımcıların ağırlıklı olarak kâr realizasyonu yoluyla altın pozisyonlarını azalttığı belirtildi.
Net fon uzun pozisyonları önceki iki haftada 11 bin 800 kontrat azaldı. Bu, mart ayından bu yana görülen en büyük düşüş oldu. Brüt uzun pozisyonlardaki azalma ise 14 bin kontrata ulaştı.
Buna rağmen net fon uzun pozisyonları açık pozisyonların yüzde 34’ü seviyesinde kalmayı sürdürüyor. Standard Chartered mevcut pozisyonlanmanın aşırı kalabalık olmadığı görüşünde.
Standard Chartered’ın altın tahmini, bankanın Fed politikasına ilişkin beklentisi açısından da dikkat çekiyor. Bankanın ekonomistleri Fed’in Aralık 2026’da bir kez daha faiz artırmasını, ardından 2027 boyunca para politikasını değiştirmemesini bekliyor.
Standard Chartered ayrıca Fed’in ulaşacağı nihai faiz seviyesine ilişkin tahminini 50 baz puan yukarı çekmesinin ardından getiri eğrisinin tamamına yönelik tahminlerini de yükseltti.
Normal koşullarda bu tablo altın açısından güçlü bir baskı oluşturabilecek nitelikte. Bankanın 4.650 dolarlık dördüncü çeyrek tahminini koruması da bu nedenle önem taşıyor.
Standard Chartered, olumlu yıl sonu beklentisine rağmen altının önünde risk bulunmadığını söylemiyor. Suki Cooper’a göre kısa vadede altın açısından reel faizlerden daha önemli risk ABD dolarının güçlenmesi olabilir.
Altının dolar ile üç aylık hareketli ters korelasyonu yaklaşık yüzde 54 seviyesinde. Bu oran, altının mevcut dönemde reel faizlerle olan ilişkisinden belirgin biçimde daha güçlü.
Altının dolar ile üç aylık hareketli ters korelasyonu yaklaşık yüzde 54 seviyesinde. Bu oran, altının mevcut dönemde reel faizlerle olan ilişkisinden belirgin biçimde daha güçlü.
Eylül ayındaki faiz artışının para biriminin değer kaybetmesine yönelik bazı endişeleri azaltmış ve doların faiz avantajını güçlendirmiş olabileceği belirtiliyor. Dolardaki yeni bir yükseliş bu nedenle altın üzerinde kısa vadeli baskı yaratabilir.
Ancak Cooper, yatırımcıların Fed toplantısından önce faiz artırımı olasılığını zaten büyük ölçüde fiyatladığına dikkat çekiyor. Bankaya göre faiz kararının ardından görülen kâr satışlarının kısa sürmesinin nedenlerinden biri de bu.
Tüm bu gelişmeler ışığında Standard Chartered, altının geleneksel fiyatlama dinamiklerinde bir değişim yaşandığı görüşünde.
Banka, yüksek faizlerin kısa vadeli dalgalanmaya neden olabileceğini ve güçlü doların fiyatları baskılayabileceğini kabul ediyor. Buna karşılık merkez bankaları ve resmi sektör talebi, yatırım ürünlerine para girişleri, dolardan çeşitlenme eğilimi ve para birimlerinin değerine ilişkin endişelerin altın için yapısal destek sağlamaya devam ettiğini değerlendiriyor.
Standard Chartered’ın mevcut tahminine göre ons altının 2026’nın dördüncü çeyreğindeki ortalama fiyatı yaklaşık 4.650 dolar olacak. Bu tahmin, üçüncü çeyrekteki yaklaşık 4.350 dolarlık ortalamanın 300 dolar üzerinde bulunuyor.