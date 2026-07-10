Faiz indirimi ne zaman başlayacak?
Haziran ayında enflasyonun yüzde 1'in altına gerilemesiyle gözler yeniden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na çevrildi. Piyasalar 23 Temmuz'daki Para Politikası Kurulu toplantısını yakından takip ederken, ilk faiz indiriminin zamanı ve mevduat faizlerine olası etkileri merak konusu oldu.
Haziran ayında aylık enflasyonun yüzde 1'in altına gerilemesi, para politikasında yeni bir dönemin başlayabileceği beklentisini güçlendirdi.
Bu gelişmeyle birlikte yatırımcılar ve tasarruf sahipleri, Merkez Bankası'nın 23 Temmuz'da gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak kararlara odaklandı.
Ancak mevcut beklentiler, temmuz toplantısında politika faizinde bir indirimin gerçekleşmeyeceği yönünde şekilleniyor.
Merkez Bankası, geçen yıl enflasyondaki gerilemeyle birlikte politika faizini kademeli olarak yüzde 47,5 seviyesinden yüzde 37'ye kadar indirmişti.
Ancak yılın ilk aylarında enflasyonda yaşanan dalgalanma ve küresel gelişmeler nedeniyle faiz indirim süreci durduruldu. Son üç Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 37 seviyesinde sabit tutuldu.
Bankaların sunduğu mevduat faizleri, yalnızca politika faizine göre belirlenmiyor. Merkez Bankası'nın piyasayı fonlama maliyeti ve TL'ye olan talep de faiz oranlarında belirleyici rol oynuyor.
Son dönemde bankalar, özellikle 32 günlük vadelerde yüzde 42-43 seviyelerine ulaşan faiz teklifleri sunmayı sürdürüyor. Bazı bankalarda daha uzun vadeli hesaplarda da yüksek oranlar korunuyor.
Merkez Bankası, geçen yıl enflasyondaki gerilemeyle birlikte politika faizini kademeli olarak yüzde 47,5 seviyesinden yüzde 37'ye kadar indirmişti.
Ancak yılın ilk aylarında enflasyonda yaşanan dalgalanma ve küresel gelişmeler nedeniyle faiz indirim süreci durduruldu. Son üç Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 37 seviyesinde sabit tutuldu.
Bankaların sunduğu mevduat faizleri, yalnızca politika faizine göre belirlenmiyor. Merkez Bankası'nın piyasayı fonlama maliyeti ve TL'ye olan talep de faiz oranlarında belirleyici rol oynuyor.
Son dönemde bankalar, özellikle 32 günlük vadelerde yüzde 42-43 seviyelerine ulaşan faiz teklifleri sunmayı sürdürüyor. Bazı bankalarda daha uzun vadeli hesaplarda da yüksek oranlar korunuyor.
Merkez Bankası'nın haftalık repo ihalelerine yeniden başlaması halinde piyasadaki fonlama maliyeti kademeli olarak düşebilir.
Bu durumda mevduat faizlerinde de aşağı yönlü bir hareket görülebilir. Ancak bu düşüşün ani değil, kontrollü ve zamana yayılan bir süreçte gerçekleşmesi bekleniyor.
Faizlerde yaşanabilecek olası gerileme, para piyasası fonlarının getirilerini de doğrudan etkileyebilir.
TLREF'e bağlı olarak şekillenen günlük getirilerde düşüş yaşanması halinde, para piyasası fonlarının sunduğu kazançların da kademeli şekilde azalabileceği belirtiliyor.
Uluslararası finans kuruluşlarının tahminlerine göre Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar sınırlı faiz indirimi yapması bekleniyor.
Piyasa beklentileri, politika faizinin 2026 sonunda yüzde 34-35 bandına gerileyebileceği yönünde yoğunlaşıyor.
Bunun gerçekleşmesi halinde mevduat faizlerinde de aşağı yönlü bir eğilim görülebileceği değerlendiriliyor.