Faiz indiriminin ardından üç bankadan dikkat çeken tahmin: TCMB'nin sonraki adımı ne olacak?

Aralıkta ek indirim için yüzde 30 koşulu

BBVA Research, temel beklentisinin yanında aralık toplantısı için alternatif bir senaryoya da yer verdi. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30'un altında kalacağının belirginleşmesi durumunda TCMB'nin 100 baz puanlık bir indirim daha yapabileceğini kaydetti. Kurum, bu ihtimalin piyasa beklentisiyle genel olarak uyumlu olduğunu belirtti.