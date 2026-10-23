Faiz indiriminin ardından üç bankadan dikkat çeken tahmin: TCMB'nin sonraki adımı ne olacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 36'ya indirmesinin ardından gözler yılın kalanındaki adımlara çevrildi. Üç bankadan gelecek döneme ilişkin farklı tahminler geldi. Enflasyon, enerji fiyatları ve döviz talebine dikkat çekilen raporlarda 2027'ye ilişkin beklentiler de yer aldı. Peki, faiz indirimleri sürecek mi, yoksa ara mı verilecek? İşte bankaların TCMB tahminleri...Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesinin ardından BBVA Research, HSBC ve Citi, faiz ve enflasyon beklentilerini paylaştı.
HSBC ve Citi, yıl sonunda faizin yüzde 35'e gerilemesini beklerken, BBVA Research'ün temel senaryosu, enflasyonda belirgin bir yavaşlama görülene kadar mevcut seviyenin korunması yönünde.
BBVA Research
BBVA Research, enflasyonun 2027'nin ilk çeyreğinin sonlarına kadar yüzde 30 civarında kalmakta direnç göstereceğini öngörüyor. Bu nedenle kurum, enflasyonda düşüşün netleşmesine kadar politika faizinin yüzde 36'da tutulmasını bekliyor.
Seda Güler Mert ve Adem İleri'nin hazırladığı raporda, TCMB'nin son indirimi enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamayla gerekçelendirdiği belirtildi. Zayıflayan ekonomik aktivitenin, son arz şoklarının fiyatlara yansımasını sınırladığına dikkat çekilirken, yüksek enerji fiyatlarının oluşturduğu yukarı yönlü risklerin de karar metninde kabul edildiği aktarıldı.
BBVA Research'e göre, faiz adımlarının her toplantıda ayrı değerlendirilmesi, indirimlerin kesintisiz sürmeyebileceğini ve süreç içinde duraklamalar yaşanabileceğini gösteriyor.
Kurum, arz aksaklıkları ile enerji ve gıda fiyatlarından gelebilecek baskıların enflasyon risklerini artırdığını belirtti. Enflasyon beklentilerinin hedefler etrafında istikrar kazanmaması da bu riskler arasında sayıldı. Rapora göre, yılın son çeyreğinde çekirdek enflasyonda görülebilecek yavaşlama; yıl başındaki fiyat ve ücret ayarlamaları ile ekonomiyi destekleyici maliye politikasına kademeli geçiş nedeniyle 2027 başında tersine dönebilir.
Aralıkta ek indirim için yüzde 30 koşulu
BBVA Research, temel beklentisinin yanında aralık toplantısı için alternatif bir senaryoya da yer verdi. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30'un altında kalacağının belirginleşmesi durumunda TCMB'nin 100 baz puanlık bir indirim daha yapabileceğini kaydetti. Kurum, bu ihtimalin piyasa beklentisiyle genel olarak uyumlu olduğunu belirtti.
Raporda ayrıca, TCMB'nin TL'de birikmiş reel değerlenmeyi azaltmaya yönelik kur stratejisini sürdürmesinin muhtemel olduğu ifade edildi. Küresel faizlerin uzun süre yüksek kalmasının TL varlıkların net getirisini azaltabileceği, bu nedenle dövize yöneliş ihtimalinin yakından izlenmesi gerektiği vurgulandı.
HSBC
HSBC, politika faizinin bu yılın sonunda yüzde 35'e, gelecek yılın sonunda ise yüzde 21'e gerilemesini bekliyor. Bankanın yıl sonu enflasyon tahminleri de 2026 için yüzde 30, 2027 için yüzde 15 seviyesinde bulunuyor.
HSBC ekonomisti Melis Metiner, son faiz indiriminin hem kurumun tahminine hem de piyasa beklentisine paralel gerçekleştiğini belirtti. Metiner'e göre TCMB, indirim sürecinde enflasyonun yanı sıra yurt içi döviz talebini, dövize yönelişi ve rezervlerdeki değişimi de yakından takip edecek.
Enflasyona ilişkin yukarı yönlü risklerin özellikle enerji fiyatlarından kaynaklandığını değerlendiren HSBC, 12 Kasım'da yayımlanacak Enflasyon Raporu'na dikkat çekti. Bankaya göre, TCMB'nin mevcut yüzde 15'lik 2027 sonu enflasyon tahminini değiştirip değiştirmeyeceği ve olası güncellemenin yönü önem taşıyor.
Citi
Citi de politika faizinin 2026'yı yüzde 35'te tamamlayacağını öngörüyor. Ancak kurum, ekim ayındaki kararın ardından yılın geri kalanında yeni indirimler için alanın sınırlı olduğu görüşünde.
Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, beklentilere paralel gelen kararı faiz indirimlerinin temkinli biçimde yeniden başlaması olarak değerlendirdi. Raporda, TCMB'nin enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamaya eylül ayına göre daha fazla güvendiği ve iç talepteki zayıflığın indirime imkan sağladığı belirtildi.
Citi'ye göre karar metnindeki adımların "büyüklüğü ve zamanlaması" vurgusu, ek indirimlerin gündemde olduğunu, ancak bunların hızının ve boyutunun yeni verilere bağlı kalacağını gösteriyor. Kurum, TCMB'nin enflasyona yönelik riskleri dikkate alarak gerektiğinde yeniden sıkılaştırma seçeneğini de koruduğunu kaydetti.
Öte yandan Citi, büyümenin beklentilerin altında kalması durumunda Merkez Bankasının öngörülenden daha fazla faiz indirimine yönelebileceğini değerlendirdi.