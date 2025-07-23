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  4. Faiz kararı öncesi mevduatta son durum! Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu?

Faiz kararı öncesi mevduatta son durum! Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) yarın faiz kararını açıklayacak. TCMB’nin politika faizini 250 baz puan düşürmesi beklenirken; gözler bir kez daha mevduat faizlerine çevrildi. Karar, mevduat hesaplarının faiz oranlarını da değiştirecek. Kritik kararı öncesi bazı bankaların faiz oranlarını yüzde 50'yi geçmiş durumda. Peki, 23 Temmuz 2025 itibarıyla 32 gün vadeli 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu? İşte hesap.com'un verilerine göre, 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...

Merve Özçelik merve.ozcelik@dunya.com
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Faiz kararı öncesi mevduatta son durum! Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın yedinci Para Politikası Kurulu toplantısını yarın yapacak ve temmuz ayı faiz kararını açıklayacak.

Bankanın politika faizini 250 baz puan düşürmesi bekleniyor.

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Faiz kararı öncesi mevduatta son durum! Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 2

Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı, mevduat hesapları için de belirleyici olacak.

Bu sebeple yatırımcılar, karar öncesinde gözlerini bir kez daha mevduat faizlerine çevirdi.

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Faiz kararı öncesi mevduatta son durum! Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 3

Açıklanacak karar öncesi bazı bankaların mevduat faizleri yüzde 40 civarında kalırken; bazılarının aylık getirisi yüzde 50'yi geçmiş durumda.

Peki, 23 Temmuz 205 itibarıyla 1 milyon TL'nin aylık getiri ne kadar oldu?

İşte hesap.com'un verilerine göre bankaların mevduat faizlerindeki güncel tablo...

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Faiz kararı öncesi mevduatta son durum! Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 4

TÜRKİYE İŞ BANKASI

(Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 27 bin 484 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 27 bin 484 TL

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Faiz kararı öncesi mevduatta son durum! Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 5

ZİRAAT BANKASI

(Vadeli Mevduat - Avantajlı Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28 bin 208 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 208 TL

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Faiz kararı öncesi mevduatta son durum! Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 6

YAPI KREDİ

(Günlük Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 42,50

Net Kazanç: 30 bin 739 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 739 TL

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Faiz kararı öncesi mevduatta son durum! Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 7

ODEABANK

(Günlük Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 44,50

Net Kazanç: 32 bin 186 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 186 TL

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Faiz kararı öncesi mevduatta son durum! Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 8

ONPLUS

(Günlük Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 45,50

Net Kazanç: 29 bin 426 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 29 bin 426 TL

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Faiz kararı öncesi mevduatta son durum! Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 9

ENPARA

(Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 33 bin 271 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 271 TL

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Faiz kararı öncesi mevduatta son durum! Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 10

AKBANK

(Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 46,50

Net Kazanç: 33 bin 632 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 632 TL

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Faiz kararı öncesi mevduatta son durum! Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 11

GARANTİ BBVA

(Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 46,50

Net Kazanç: 33 bin 632 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 632 TL

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Faiz kararı öncesi mevduatta son durum! Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 12

HAYAT FİNANS

Kâr oranı: Yüzde 46,58

Net Kazanç: 33 bin 690 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 690 TL

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Faiz kararı öncesi mevduatta son durum! Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 13

N KOLAY

(Marifetli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 31 bin 870 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 870 TL

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Faiz kararı öncesi mevduatta son durum! Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 14

DENİZBANK

(Vadeli Mevduat-Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: Yüzde 47,75

Net Kazanç: 34 bin 536 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 34 bin 536 TL

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Faiz kararı öncesi mevduatta son durum! Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 15

GETİR FİNANS

(Günlük Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 32 bin 659 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 659 TL

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Faiz kararı öncesi mevduatta son durum! Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 16

QNB

(Yeni Müşterilere Özel-Kazandıran Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 48,50

Net Kazanç: 31 bin 221 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 221 TL

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Faiz kararı öncesi mevduatta son durum! Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 17

ING

(Günlük Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Kazanç: 35 bin 948 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 948 TL

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Faiz kararı öncesi mevduatta son durum! Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 18

HSBC

(Modern Hesap Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Kazanç: 35 bin 441 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 441 TL

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Faiz kararı öncesi mevduatta son durum! Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 19

FİBABANKA

(Kiraz Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 51

Net Kazanç: 31 bin 921 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 921 TL

Kaynak: HABER MERKEZİ
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