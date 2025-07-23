Faiz kararı öncesi mevduatta son durum! Bankalar yarışta! 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) yarın faiz kararını açıklayacak. TCMB’nin politika faizini 250 baz puan düşürmesi beklenirken; gözler bir kez daha mevduat faizlerine çevrildi. Karar, mevduat hesaplarının faiz oranlarını da değiştirecek. Kritik kararı öncesi bazı bankaların faiz oranlarını yüzde 50'yi geçmiş durumda. Peki, 23 Temmuz 2025 itibarıyla 32 gün vadeli 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu? İşte hesap.com'un verilerine göre, 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın yedinci Para Politikası Kurulu toplantısını yarın yapacak ve temmuz ayı faiz kararını açıklayacak.
Bankanın politika faizini 250 baz puan düşürmesi bekleniyor.
Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı, mevduat hesapları için de belirleyici olacak.
Bu sebeple yatırımcılar, karar öncesinde gözlerini bir kez daha mevduat faizlerine çevirdi.
Açıklanacak karar öncesi bazı bankaların mevduat faizleri yüzde 40 civarında kalırken; bazılarının aylık getirisi yüzde 50'yi geçmiş durumda.
Peki, 23 Temmuz 205 itibarıyla 1 milyon TL'nin aylık getiri ne kadar oldu?
İşte hesap.com'un verilerine göre bankaların mevduat faizlerindeki güncel tablo...
TÜRKİYE İŞ BANKASI
(Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 27 bin 484 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 27 bin 484 TL
ZİRAAT BANKASI
(Vadeli Mevduat - Avantajlı Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 28 bin 208 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 208 TL
YAPI KREDİ
(Günlük Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 42,50
Net Kazanç: 30 bin 739 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 739 TL
ODEABANK
(Günlük Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 44,50
Net Kazanç: 32 bin 186 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 186 TL
ONPLUS
(Günlük Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 45,50
Net Kazanç: 29 bin 426 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 29 bin 426 TL
ENPARA
(Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 33 bin 271 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 271 TL
AKBANK
(Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 46,50
Net Kazanç: 33 bin 632 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 632 TL
GARANTİ BBVA
(Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 46,50
Net Kazanç: 33 bin 632 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 632 TL
HAYAT FİNANS
Kâr oranı: Yüzde 46,58
Net Kazanç: 33 bin 690 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 690 TL
N KOLAY
(Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 31 bin 870 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 870 TL
DENİZBANK
(Vadeli Mevduat-Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 47,75
Net Kazanç: 34 bin 536 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 34 bin 536 TL
GETİR FİNANS
(Günlük Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 32 bin 659 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 659 TL
QNB
(Yeni Müşterilere Özel-Kazandıran Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 48,50
Net Kazanç: 31 bin 221 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 221 TL
ING
(Günlük Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Kazanç: 35 bin 948 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 948 TL
HSBC
(Modern Hesap Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Kazanç: 35 bin 441 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 441 TL
FİBABANKA
(Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Kazanç: 31 bin 921 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 921 TL