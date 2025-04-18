Faiz kararı sonrası mevduatlar değişti! 1 milyon TL ve 500 bin TL’nin getirisi ne kadar? İşte rakamlarla son durum...

Dün merakla beklenen faiz kararını açıklayan Merkez Bankası sürpriz yaparak 13 ay sonra faizi artırma kararır aldı.

TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46 olarak belirledi. 1 | 14

Ayrıca gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46’dan 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den 44,5’e yükseltti.

TCMB faiz koridorunu genişletirken ekonomistler de bu kadarı "TL açısından destekleyici bir gelişme" olarak nitelendirdi. 2 | 14

Merkez'in faiz kararı sonrası mevduat fazilerindeki son durum da merak konusu oldu.

Merkez'in sıkı para politikasını sürdüreceği sinyali Türk Lirası mevduatlarını cazip hale getiritken yatırımcılar da fırsatı değerlendirmeye başladı. Merkez'in faiz kararı sonrası mevduat fazilerindeki son durum da merak konusu oldu.

Merkez'in sıkı para politikasını sürdüreceği sinyali Türk Lirası mevduatlarını cazip hale getiritken yatırımcılar da fırsatı değerlendirmeye başladı. 3 | 14