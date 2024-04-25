Faiz oranlarında fark açılıyor: Şubede başka internet bankacılığında başka İnternet bankacılığı ile şubedeki faiz oranları arasında fark açılmaya başladı. Şubeye gidip pazarlık yapan müşteri internet bankacılığındaki orandan daha fazla faiz alabiliyor.

Bankalar yeni müşterilerine özel kampanyalar yapıyor. İnternet bankacılığında faizler yüzde 58’e kadar çıkıyor. Ancak bankalara gidip pazarlık yapıldığında daha yüksek faiz oranı verilebiliyor. 1 | 6

Konuyla ilgili detayları Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, milliyet.com.tr’ye açıkladı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 2 | 6

“Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Yüzde 50’ye gelen politika faizinin sabit tutulması bekleniyor. Belki 250 baz puanlık bir faiz artırımı sürpriz olmaz. Merkez Bankası gecelik borç verme faiz oranında yüzde 3’lük marj koymuştu. 3 | 6