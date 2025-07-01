Yaz döneminde tatil, düğün ve günlük ihtiyaçlara bağlı olarak artan harcamalar, vatandaşları faizsiz finansman seçeneklerine yöneltti. Bankalar da bu talebi karşılamak üzere, limiti 85 bin TL’ye kadar çıkan sıfır faizli kredi ve nakit avans kampanyalarıyla öne çıkıyor. 1 | 11

Sunulan seçenekler, ödeme biçimi, vade süresi ve kullanım koşulları bankadan bankaya göre değişiyor. İşte, 1 Temmuz 2025 itibarıyla hesap.com verilerine göre bankaların güncel sıfır faizli kredi ve nakit avans seçeneklerine ilişkin son durum... 2 | 11

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 0 Vade: 3 ay Tutar: 50 bin TL Bankanın 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan kredi

ve yine 3 ay vadeli 25 bin TL’ye kadar nakit avans seçenekleri bulunuyor. 3 | 11