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  4. Faizsiz ihtiyaç kredisi 85 bin TL'ye çıktı! İşte bankaların sıfır faizli kredi kampanyalarında son durum

Faizsiz ihtiyaç kredisi 85 bin TL'ye çıktı! İşte bankaların sıfır faizli kredi kampanyalarında son durum

Yaz aylarında artan harcamalar ve bireysel nakit ihtiyacı, vatandaşları faizsiz ihtiyaç kredilerine yönlendiriyor. Bankalar ise sundukları sıfır faizli kredi ve nakit avans kampanyalarıyla rekabeti artırıyor. Kredi limiti 85 bin TL’ye kadar yükselirken, vade seçenekleri, başvuru koşulları ve geri ödeme planları bankadan bankaya farklılık gösteriyor. İşte hesap.com’un 1 Temmuz 2025 tarihli verilerine göre güncel kampanyalar ve banka banka sunulan avantajlar…

Merve Özçelik merve.ozcelik@dunya.com
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Faizsiz ihtiyaç kredisi 85 bin TL'ye çıktı! İşte bankaların sıfır faizli kredi kampanyalarında son durum - Resim: 1

Yaz döneminde tatil, düğün ve günlük ihtiyaçlara bağlı olarak artan harcamalar, vatandaşları faizsiz finansman seçeneklerine yöneltti.

Bankalar da bu talebi karşılamak üzere, limiti 85 bin TL’ye kadar çıkan sıfır faizli kredi ve nakit avans kampanyalarıyla öne çıkıyor.

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Faizsiz ihtiyaç kredisi 85 bin TL'ye çıktı! İşte bankaların sıfır faizli kredi kampanyalarında son durum - Resim: 2

Sunulan seçenekler, ödeme biçimi, vade süresi ve kullanım koşulları bankadan bankaya göre değişiyor.

İşte, 1 Temmuz 2025 itibarıyla hesap.com verilerine göre bankaların güncel sıfır faizli kredi ve nakit avans seçeneklerine ilişkin son durum...

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Faizsiz ihtiyaç kredisi 85 bin TL'ye çıktı! İşte bankaların sıfır faizli kredi kampanyalarında son durum - Resim: 3

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 0

Vade: 3 ay

Tutar: 50 bin TL

Bankanın 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan kredi
ve yine 3 ay vadeli 25 bin TL’ye kadar nakit avans seçenekleri bulunuyor.

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Faizsiz ihtiyaç kredisi 85 bin TL'ye çıktı! İşte bankaların sıfır faizli kredi kampanyalarında son durum - Resim: 4

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 0

Vade: 1-3 ay

Tutar: 55 bin TL

Türkiye İş Bankası, müşterilerine 1 ay vadeli 30 bin TL’ye varan ek hesap ve 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan nakit avans seçeneği sunuyor.

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