FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI: Liste belli oldu, işte kredi miktarı (Hangi banka faizsiz kredi veriyor)
SIFIR FAİZLİ KREDİ: İhtiyaç kredisi faizleri oldukça yüksek seviyede, 12 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisi faizi yüzde 3,99 ila yüzde 5,99 arasında değişiyor. Vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların yeni müşterilere özel sundukları sıfır faizli kredi kampanyalarını araştırıyor. Bu kapsamda sıfır faizli kredi veren pek çok banka var. İşte sıfır faizli kredi kampanyaları ve şartları…
Kredi çekmeden önce ilk yapılması gereken ihtiyacın tam olarak belirlenmesi… Ardından da bankaların sunduğu farklı tekliflerin karşılaştırılması. Bankaların faiz oranları ve vade sürelerinde ciddi değişiklikler olabiliyor. Ayrıca bazı bankalar yeni müşterilere özel sıfır faizli kampanyalar sunuyor. Bu kampanyalar arasında en fazla alınabilecek kredi 30 bin TL olarak görünüyor. Bu rakam ise taksitli nakit avans ve ihtiyaç kredisi şeklinde bütünleşik olarak veriliyor.
İşte banka banka sıfır faizli kredi kampanyaları…
QNB Finansbank yeni gelen müşterilerine 30 bin TL faizsiz kredi imkanı sunuyor. Finansbank’ın kampanyasında 3 ay vadeli 20 bin TL taksitli nakit avans ve 6 ay vadeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi şeklinde.
Denizbank’ın yeni müşterilere özel 25 bin TL’lik sıfır faizli kredisi şu şekilde. 6 ay vadeli 10 bin TL’ye varan kredi, 3 ay vadeli 15 bin TL nakit avans.