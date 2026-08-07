FAO açıkladı: Gıda fiyatlarında ibre yeniden yukarı döndü
Küresel gıda fiyatları temmuz ayında yeniden yükselişe geçti. Tahıl, şeker ve bitkisel yağlardaki artış, et ile süt ürünlerinde yaşanan düşüşü geride bıraktı. Karadeniz’de ihracat akışının kesintiye uğraması ve üretici ülkelerde etkili olan sıcak hava, buğday fiyatlarını hızla yukarı taşırken bitkisel yağlar dört yılın zirvesine çıktı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Gıda Fiyat Endeksi, tahıl, şeker ve bitkisel yağlardaki artışın etkisiyle temmuz ayında yükseldi.
Endeks, hazirana göre 0,7 puan ve yüzde 0,6 artarak 131,1 puana ulaştı. Küresel gıda fiyatları geçen yılın aynı döneminin 1,3 puan ve yüzde 1 üzerinde gerçekleşirken Mart 2022'de kaydedilen zirvenin 29,1 puan ve yüzde 18,2 altında kaldı.
Tahıl, şeker ve bitkisel yağ fiyatlarındaki yükseliş, et ve süt ürünlerindeki gerilemeyle kısmen dengelendi.
Buğday fiyatları aylık yüzde 5,8 arttı
FAO Tahıl Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 3,4 yükselerek 113,8 puana çıktı. Endeks, geçen yılın aynı ayındaki seviyesini yüzde 6,9 aştı.
Karadeniz'de ihracat akışının kesintiye uğraması, ihracat altyapısında yaşanan hasar ve önemli üretici ülkeleri etkileyen sıcak hava dalgaları, küresel buğday fiyatlarını aylık bazda yüzde 5,8 artırdı. Buğdaydaki yıllık yükseliş ise yüzde 9,9 oldu.
ABD'deki sıcak ve kurak hava koşullarına yönelik endişeler ile enerji piyasalarındaki yükseliş, mısır fiyatlarını yüzde 3,6 yukarı taşıdı. Aynı dönemde arpa fiyatları yüzde 1,9 geriledi.
Bitkisel yağlarda dört yılın zirvesi
Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, temmuzda yüzde 2 artarak 195,7 puana yükseldi ve Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Palm ve soya yağı fiyatlarında yaşanan artış, ayçiçeği ve kolza yağı fiyatlarındaki düşüşün etkisini aştı.
Şeker fiyatları yüzde 5,6 yükseldi
Şeker Fiyat Endeksi temmuz ayında yüzde 5,6 artışla 95 puana çıktı. Buna rağmen endeks, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8 daha düşük seviyede kaldı.
Fiyat artışında Avrupa Birliği'nde süren sıcak ve kurak havanın mahsul verimine olası etkileri ile Asya'daki önemli üretici ülkelerde görülen El Niño bağlantılı hava koşulları belirleyici oldu.
Et fiyatlarında yılın ilk aylık düşüşü
Et Fiyat Endeksi yüzde 2,8 azalarak 127,7 puana geriledi ve 2026 yılındaki ilk aylık düşüşünü kaydetti.
Kümes hayvanları, domuz ve sığır eti fiyatları düşerken koyun eti fiyatları yeni bir rekor seviyeye ulaştı.
Süt ürünlerinde gerileme sürdü
Süt Ürünleri Fiyat Endeksi temmuzda yüzde 0,7 düşerek 116,2 puana indi. Endeks, Temmuz 2025'e göre yüzde 24,8 geriledi.
Yağsız süt tozu fiyatları yüzde 3,3, tam yağlı süt tozu yüzde 3,1 ve tereyağı yüzde 2,4 azalırken peynir fiyatları yüzde 1,7 yükseldi.