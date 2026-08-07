FAO açıkladı: Gıda fiyatlarında ibre yeniden yukarı döndü

Şeker fiyatları yüzde 5,6 yükseldi

Şeker Fiyat Endeksi temmuz ayında yüzde 5,6 artışla 95 puana çıktı. Buna rağmen endeks, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8 daha düşük seviyede kaldı.

Fiyat artışında Avrupa Birliği'nde süren sıcak ve kurak havanın mahsul verimine olası etkileri ile Asya'daki önemli üretici ülkelerde görülen El Niño bağlantılı hava koşulları belirleyici oldu.