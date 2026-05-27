Fast food devindeki düşüş fırsat oldu: Kurucusu 2 milyon dolarlık alım yaptı
Şirket hisselerindeki sert düşüşü fırsat olarak değerlendiren Shake Shack kurucusu Danny Meyer, yaklaşık 2 milyon dolarlık hisse satın aldı. Artan maliyetler ve zayıf bilanço nedeniyle hisseler son dönemde yüzde 35 gerilemişti.
ABD merkezli fast food zinciri Shake Shack, ilk çeyrek finansal sonuçlarının ardından yatırımcı baskısıyla karşı karşıya kaldı. Şirket hisseleri bilanço sonrası tek günde yüzde 28 düşerken, toplam kayıp son dönemde yüzde 35’e ulaştı.
Şirketin kurucusu Danny Meyer ise sert düşüşe rağmen şirkete olan güvenini korudu. Meyer’in açık piyasadan yaklaşık 2 milyon dolarlık Shake Shack hissesi satın aldığı belirtildi.
Büyüme var, kârlılık yok
Şirket, yılın ilk çeyreğinde rekor sayıda yeni mağaza açtı. Aynı mağaza satışları yüzde 4,6 artış gösterirken, bu oran geçen yılın yaklaşık iki katı olarak kaydedildi.
Ancak satışlardaki artış kârlılığa yansımadı. Geçen yıl aynı dönemde 2,8 milyon dolar faaliyet kârı açıklayan şirket, bu yıl 2,6 milyon dolar faaliyet zararı bildirdi. Hisse başına kârın sıfır seviyesinde kalması da piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
Teknoloji yatırımları maliyetleri artırdı
Shake Shack yönetimi, yeni nesil kasa sistemleri, mutfak ekran teknolojileri, sadakat programı ve yapay zekâ destekli analiz altyapısına yatırım yapıyor. Şirket ayrıca veri analitiği platformlarını genişleterek mağaza operasyonlarını daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.
Ancak bu yatırımlar kısa vadede maliyet baskısını artırdı. Şirketin düzeltilmiş FAVÖK’ü yüzde 9 gerileyerek 37 milyon dolara inerken, marjlar da yüzde 12,7’den yüzde 10,1’e düştü.
Orta Doğu operasyonları da baskı altında
Şirketin karşı karşıya olduğu tek sorun maliyetler değil. Tüketicilerin harcamalarını kısmaya başlaması nedeniyle fiyat artışlarının satışlara etkisinin sınırlı kalabileceği belirtiliyor.
Bunun yanında Orta Doğu’daki geçici mağaza kapanışları ve düşük müşteri trafiği de şirketin lisanslı operasyonlarını olumsuz etkiliyor.
Uzun vadeli hedef 1.500 mağaza
Tüm baskılara rağmen Shake Shack büyüme planlarını sürdürüyor. Şirketin şu anda 390 şirket işletmeli mağazası bulunurken, uzun vadeli hedefin 1.500 mağazaya ulaşmak olduğu açıklandı.
Analistler ise hisselerdeki geri çekilmeye rağmen şirketin hâlâ yüksek değerlemelerle işlem gördüğünü ve kısa vadeli risklerin devam ettiğini belirtiyor.