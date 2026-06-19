Fed açıklamaları ve güçlü dolar altın fiyatlarında yönü aşağı çevirdi
Ons ve gram altın fiyatları ABD Merkez Bankası şahin faiz beklentileri ve güçlenen dolar endeksi ile geriliyor. Yüksek faiz oranları faiz getirisi olmayan kıymetli madenlerin cazibesini azaltarak altın fiyatında geri çekilmeyi tetikliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkan şahin mesajlar ve güçlenen dolar endeksi piyasaları etkiledi. Küresel piyasalarda işlem gören ons altın şu sıralarda yüzde 0,77 kayıpla 4176,77 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Yatırımcılar aynı zaman diliminde gümüş ons fiyatını yüzde 1,68 düşüşle 64,604 dolardan fiyatlıyor.
Yurtiçi piyasalarda çeyrek altın yüzde 0,77 değer kaybıyla 10073,36 liradan işlem görürken gram altın yüzde 0,77 düşüş göstererek 6300,98 liradan el değiştiriyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkan şahin mesajlar ve güçlenen dolar endeksi piyasaları etkiledi. Küresel piyasalarda işlem gören ons altın şu sıralarda yüzde 0,77 kayıpla 4176,77 dolar seviyesinden alıcı buluyor
Yatırımcılar aynı zaman diliminde gümüş ons fiyatını yüzde 1,68 düşüşle 64,604 dolardan fiyatlıyor. Yurtiçi piyasalarda çeyrek altın yüzde 0,77 değer kaybıyla 10073,36 liradan işlem görürken gram altın yüzde 0,77 düşüş göstererek 6300,98 liradan el değiştiriyor.
Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri politika faizini oybirliğiyle yüzde 3,50 ile yüzde 3,75 aralığında sabit bıraktı. Merkez bankası yetkilileri güncellenmiş Ekonomik Projeksiyonlar Özeti belgesinde şahin duruş sergiledi. Karar alıcılar 2026 yılı sonu için federal fon oranı tahminlerini yüzde 3,4 seviyesinden yüzde 3,8 seviyesine yükseltti.
Fed üyelerinin faiz artışı beklentisi ons altın fiyatını etkiliyor
Noktasal grafik verileri 18 FOMC üyesinden dokuzunun yıl içinde en az bir faiz artırımı beklediğini gösterdi. Banka yönetimi genel beklentisini çoklu faiz indirimlerinden tek bir 25 baz puanlık faiz artışına revize etti. Yüksek faiz oranları faiz getirisi olmayan kıymetli madenlerin cazibesini azaltarak ons altın fiyatında geri çekilmeyi tetikliyor.
Piyasalar yeni Fed Başkanı Kevin Warsh liderliğindeki ilk politika toplantısını dikkatle izledi. Warsh toplantı sonrası değerlendirmesinde merkez bankasının iletişim stratejisini ve bilanço politikalarını inceleyecek çalışma grupları kurduklarını duyurdu. Kurulacak ekipler veri kullanımı, yapay zeka bağlantılı verimlilik eğilimleri ve enflasyon çerçevesini yeniden değerlendirerek piyasalara yön verecek.
ABD ile İran arasında mutabakat imzalandı
Liderler küresel jeopolitik arenada risk iştahını destekleyen adımlar attı. ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan askeri operasyonları sona erdirmeyi hedefleyen geçici bir mutabakat zaptı imzaladı. İki ülke yönetimi diplomatik müzakereler için 60 günlük bir süre belirledi.
Anlaşma maddeleri müzakere penceresi boyunca Hürmüz Boğazı hattının geçiş ücreti veya kısıtlama olmaksızın yeniden açılmasını kapsıyor. İran yönetimi nükleer silah geliştirmeme taahhüdünü yineledi. Yatırımcılar jeopolitik yatışmaya rağmen yüksek ABD faiz oranlarının ons altın piyasası üzerindeki etkilerini önceliklendiriyor.