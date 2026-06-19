Fed üyelerinin faiz artışı beklentisi ons altın fiyatını etkiliyor





Noktasal grafik verileri 18 FOMC üyesinden dokuzunun yıl içinde en az bir faiz artırımı beklediğini gösterdi. Banka yönetimi genel beklentisini çoklu faiz indirimlerinden tek bir 25 baz puanlık faiz artışına revize etti. Yüksek faiz oranları faiz getirisi olmayan kıymetli madenlerin cazibesini azaltarak ons altın fiyatında geri çekilmeyi tetikliyor.