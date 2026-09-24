Fed beklentisi doları güçlendirdi: Dolar endeksi 2 ayın zirvesinde

Foley, "ABD'de güçlü gelen PMI verilerinin etkisi, petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr'ın daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulabileceğine ilişkin açıklamalarıyla daha da arttı. Bu faktörlerin tamamı piyasaların Fed’in gelecek ay yeni bir faiz artırımına gideceği yönündeki beklentilerini hızlandırdı ve bu da dolar endeksini destekledi." değerlendirmesini yaptı.

Piyasada Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz artırımlarına devam edeceği yönündeki beklentiler yaygın olsa da Avro Bölgesi’nin enerji ithalatçısı olmasının avronun yukarı yönlü potansiyelini muhtemelen sınırlayacağı öngörüsünde bulunan Foley, gelecek yıl yapılacak Fransa Cumhurbaşkanlığı seçiminin de ileriki dönemde avro açısından sınırlayıcı bir etken olabileceğini dile getirdi.