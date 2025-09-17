Fed faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Powell ne zaman konuşacak?

Dünya piyasalarının gözü her ay açıklanan ABD Merkez Bankası faiz kararında oluyor. Fed’in alacağı karar yalnızca Amerikan ekonomisini değil, küresel finans sistemini de doğrudan etkiliyor. Bu akşam milyonların gözü bu toplantıda olacak. Peki, Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak?