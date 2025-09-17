Fed faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Powell ne zaman konuşacak?
Piyasalar Fed'e odaklandı. Günün en çok konuşulan konularından biri Fed faiz kararı... Dünya Fed'in açıklayacağı kararı beklerken vatandaşlar da saati araştırıyor. Sıkça gelen soru ise "Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak" oluyor.
Dünya piyasalarının gözü her ay açıklanan ABD Merkez Bankası faiz kararında oluyor. Fed’in alacağı karar yalnızca Amerikan ekonomisini değil, küresel finans sistemini de doğrudan etkiliyor. Bu akşam milyonların gözü bu toplantıda olacak. Peki, Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
Amerikan Merkez Bankası toplantısı 16-17 Eylül tarihinde yapılacak. Fed Faiz kararı bu akşam saat 21.00'de duyurulacak. Fed Başkanı Powell 21.30'da açıklamalarda bulunacak.
Yatırımcıların yüzde 95,7’si faizin 4,00–4,25 aralığında çekileceğini öngörüyor. Faizin 3,75–4,00 bandına çekilme ihtimali ise yalnızca yüzde 4,3 seviyesinde bulunuyor.