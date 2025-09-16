Fed faiz kararı bugün mü, yarın mı? Fed faizleri indirecek mi, ne kadar düşürecek?
Yatırımcılar, finans piyasaları, bankalar, şirketler, ekonomistler, vatandaşlar Fed'i bekliyor. Fed'in faiz politikasına göre pozisyon alacak olanlar nasıl bir hamle yapılacağını merak ediyor. Beklentiler 25 baz puan indirim geleceği yönünde.. Amerikan Merkez Bankası'nın sürpriz yapma ihtimali de masada duruyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Kritik Fed haftası geldi. Küresel piyasalar yine gözünü Amerikan Merkez Bankası'na çevirdi. İstihdamdaki gerileme nedeniyle Fed'in faizleri indireceğine kesin gözle bakılıyor. Vatandaşlar ne kadar bir indirim geleceğini merak ederken sıklıkla da "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor.
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Eylül ayı Fed toplantısı 16-17 Eylül tarihinde yapılacak. Faiz kararı 17 Eylül saat 21.00'de duyurulacak. Fed Başkanı Powell 21.30'da açıklamalarda bulunacak.
Fed faiz ne kadar inecek?
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 17 Eylül 2025 toplantısına yönelik faiz beklentileri piyasada netleşiyor. Vadeli işlemler fiyatlamalarına göre yatırımcıların büyük çoğunluğu (%98,1), Fed’in politika faizini mevcut %4,25 – %4,50 bandından %4,00 – %4,25 aralığına indireceğini öngörüyor.
Daha güçlü bir indirim (%3,75 – %4,00) ihtimali %1,9 seviyesinde kalırken, faizin mevcut seviyede bırakılma olasılığı ise tamamen fiyatlamalardan çıkmış durumda.