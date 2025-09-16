Fed faiz kararı bugün mü, yarın mı? Fed faizleri indirecek mi, ne kadar düşürecek?

Kritik Fed haftası geldi. Küresel piyasalar yine gözünü Amerikan Merkez Bankası'na çevirdi. İstihdamdaki gerileme nedeniyle Fed'in faizleri indireceğine kesin gözle bakılıyor. Vatandaşlar ne kadar bir indirim geleceğini merak ederken sıklıkla da "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor.