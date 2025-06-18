Fed faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? Powell saat kaçta konuşacak?
Fed faiz kararını bu akşam açıklayacak. Piyasalar Amerikan Merkez Bankası'na kilitlenirken faiz kararının saati merak ediliyor. Sıklıkla "Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak" sorusu gelirken öte yandan Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın saati de araştırılıyor.
Amerika'da enflasyon düşerken bugün kritik Fed faiz kararı var. Faiz indiriminin gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Türkiye'de de verileri yakından takip edenler "Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak" sorusunu sıkça dillendiriyor.
Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
Fed toplantısı 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşiyor. Amerikan Merkez Bankası faiz kararını saat 21.00'de paylaşacak.
Jerome Powell saat kaçta konuşacak?
Fed faiz kararının ardından Jerome Powell açıklamalarda bulunacak. Powell saat 21.30'da basın toplantısı yapacak.