Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Amerika'da faizler düşecek mi?
Fed faiz kararları hem ABD hem de küresel ekonomi için kritik öneme sahip... Fed faizleri uzun zamandır sabit tutarken bu ay yapılacak toplantıda indirim yapılması bekleniyor. Heyecan gitgide artarken "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşıyor. İşte o tarih...
Küresel piyasaların yönünü belirleyen en önemli gelişmelerden biri, ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı olacak. Uzun süredir sabit tutulan faizlerde bu ay indirim beklentisi güçlenirken, yatırımcıların gözü kritik toplantıya çevrildi. Merak edilen soru ise "Fed faiz kararı hangi tarihte açıklanacak" şeklinde...
Fed toplantısı ne zaman?
Amerikan Merkez Bankası (Fed) toplantısı 16-17 Eylül tarihinde yapılacak. Karar 17 Eylül saat 21.00'de duyurulacak. 21.30'da ise Powell kameralar karşısına geçecek.
Fed faiz indirecek mi?
Piyasa katılımcılarının büyük bir çoğunluğu (yüzde 93.7), Fed'in faiz oranlarını 4.00-4.25 bandına indireceğini tahmin ediyor.