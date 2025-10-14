Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Amerika'da faizler düşecek mi, inecek mi?
Amerika'da hükümet 14 gündür kapalı ve veriler paylaşılamıyor. Öte yandan Fed faiz kararı da yakalaşıyor. Net tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" diye soruyor. Öte yandan faizlerinin indirilip indirilmeyeceği de büyük merak konusu...
Fed faiz kararı için geri sayım sürüyor. Powell'ın nasıl bir tutum sergileyeceği merak edilirken yoplantının tarihleri gündem olmuş durumda... Ekonomistler, yatırımcılar sürekli olarak "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor.
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Amerikan Merkez Bankası (Fed) 28-29 Ekim tarihleri arasında bir daha toplanacak. Faiz kararı 29 Ekim saat 21.00'de duyurulacak. Ardından Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.
Faizler inecek mi?
Bugün itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 99.3'ü faizlerin 25 baz puan düşeceğini tahmin ediyor.