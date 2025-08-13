Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed eylül ayında faiz indirecek mi?
ABD'de yıllık enflasyon rakamları dün açıklandı. Beklentilerin altında yüzde 2.7 gelen oranlar sonrası Fed'in faiz konusunda atacağı adım merak edilmeye başlandı. Ekonomiyi yakından takip edenler "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusunu sıklaştırmaya başladı.
Fed'in bir sonraki toplantı tarihi merak ediliyor. Dün açıklanan enflasyon rakamları yüzleri güldürürken piyasalarda da yukarı yönlü hareketlilik yaşandı. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Fed toplantısı ne zaman?
Amerikan Merkez Bankası ağustos ayında bir toplantı gerçekleştirmeyecek. Bir sonraki Fed toplantısı 16-17 Eylül tarihinde yapılacak. Karar 17 Eylül saat 21.00'de duyurulacak.
17 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek olan Fed toplantısı öncesinde piyasalar, olası bir faiz indirimine odaklanmış durumda. Son veriler, piyasaların büyük çoğunluğunun faiz oranlarının 4.00-4.25 aralığında çekileceğine işaret ediyor.