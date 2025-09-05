Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz indirecek mi, düşürecek mi?
Dünya Fed'e odaklandı. Bu ay Amerikan Merkez Bankası toplantısı yapılacak ve hemen ardından gözler Powell'a çevrilecek. Türk yatırımcısı da Fed'in toplantı tarihini merak ederek "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
Küresel piyasalar ve yatırımcılar, Amerikan Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararına kilitlendi. FED'in, bu toplantıda nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Eylül ayının ilk haftası geride kalırken "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.
Fed toplantısı ne zaman?
Amerikan Merkez Bankası (Fed) toplantısı 16-17 Eylül tarihinde yapılacak. Karar 17 Eylül saat 21.00'de duyurulacak. 21.30'da ise Powell kameralar karşısına geçecek.
Fed faiz indirecek mi?
Piyasa katılımcılarının büyük bir çoğunluğu (yüzde 94.2), Fed'in faiz oranlarını 4.00-4.25 bandına indireceğini tahmin ediyor.