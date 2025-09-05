Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz indirecek mi, düşürecek mi?

Küresel piyasalar ve yatırımcılar, Amerikan Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararına kilitlendi. FED'in, bu toplantıda nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Eylül ayının ilk haftası geride kalırken "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.