Fed faiz kararı ne zaman açıklanıyor? Fed faiz düşürecek mi, faiz indirimi olacak mı?
Bugün ABD'nin enflasyon rakamları açıklandı. Beklentiler yüzde 2.6 iken yüzde 2.7 geldi. Şimdi gözler Fed'e çevrilirken sıkça "Fed faiz kararı ne zaman açıklanıyor" sorusu geliyor. İşte tarihler...
Bugün Amerika'nın enflasyon verisi geldi. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon sonrası Fed'in faiz indirimi de sıkıntıya girdi. Piyasalar faiz indirimi beklemezken "Fed faiz kararı ne zaman açıklanıyor" sorusu hızlanmaya başladı.
Fed faiz kararı ne zaman?
Fed toplantı takvimine göre bir sonraki toplantı 29-30 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek. Karar 30 Temmuz saat 21.00'de açıklanacak.
Fed faiz indirecek mi?
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 30 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştireceği toplantıya ilişkin beklentiler netleşti. Vadeli işlem piyasalarına dayanan verilere göre, yatırımcılar Fed’in faiz oranlarını sabit tutacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyor.
30 günlük Fed Fon vadeli işlem fiyatlarından elde edilen tahminlere göre, politika faizinin yüzde 4,25 – 4,50 aralığında sabit kalma ihtimali yüzde 97,9 olarak ölçüldü. Faiz indirimi bekleyenlerin oranı ise sadece yüzde 2,1 seviyesinde kaldı.