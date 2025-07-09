Fed faiz kararı ne zaman? Fed faiz düşürecek mi?
Temmuz ayı Fed toplantı tarihleri merak ediliyor. Amerika'da faizler yüksek seyrederken ABD Başkanı Trump sürekli olarak Jerome Powell'dan şikayet ediyor. Trump'ın faiz baskısı sürerken "Fed faiz kararı ne zaman" sorusu da her geçen gün artıyor.
Amerika Merkez Bankası'nın toplantı tarihleri araştırılıyor. Fed'in bu ay sergileyeceği tutum piyasalar tarafından merak ediliyor. Faizlerin düşüp düşmeyeceği en çok gündem olan konular arasında... Peki, Fed faiz kararı ne zaman
Fed faiz kararı ne zaman?
Fed toplantı takvimine göre bir sonraki toplantı 29-30 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek. Karar 30 Temmuz saat 21.00'de açıklanacak.
Amerika'da faizler düşecek mi?
FED'in temmuz ayında faiz indirimi yapması beklenmiyor. Piyasalarda eylül ayında bir indirimin "neredeyse kesinleşmiş durumda" olduğu belirtiliyor.
Bu yıl toplamda 50 baz puan (0.50%) bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor. Analistler, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere iki indirim bekliyorlar.