Fed faiz kararı ne zaman? Fed faiz düşürecek mi, indirecek mi?
ABD Donald Trump ile Jerome Powell arasındaki faiz polemiği sürerken kararın ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Öte yandan baskı altındaki Fed'in bir sonraki toplantıda faiz düşürüp düşürmeyeceği de meral ediliyor. İşte konuya dair bilgiler...
Amerika'da düşen enflasyon rakamlarına rağmen Fed faiz indirmekten imtina ediyor. Bu nedenle Trump ile Powell arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Trump'ın, Powell'ı görevden alabileceği söylentileri ayyuka çıkarken faiz kararının tarihi merak ediliyor.
Fed faiz kararı ne zaman?
Fed toplantı takvimine göre bir sonraki toplantı 29-30 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek. Karar 30 Temmuz saat 21.00'de açıklanacak.
FED'in temmuz ayında faiz indirimi yapması beklenmiyor. Piyasalarda eylül ayında bir indirimin "neredeyse kesinleşmiş durumda" olduğu belirtiliyor.
Bu yıl toplamda 50 baz puan (0.50%) bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor. Analistler, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere iki indirim bekliyorlar.