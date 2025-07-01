Fed faiz kararı ne zaman? Fed faiz düşürecek mi, indirecek mi?

Amerika'da düşen enflasyon rakamlarına rağmen Fed faiz indirmekten imtina ediyor. Bu nedenle Trump ile Powell arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Trump'ın, Powell'ı görevden alabileceği söylentileri ayyuka çıkarken faiz kararının tarihi merak ediliyor.

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