Fed faiz kararı ne zaman? Fed faiz indirecek mi, düşürecek mi?
Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. ABD Başkanı Trump'ın ısrarlı baskıları sonrası Fed'in faiz indirip indirmeyeceği merak ediliyor. 15 Temmuz'da ABD'nin enflasyon verisi gelecek. Peki, Fed faiz kararı ne zaman?
Fed uzun zamandır faizleri sabit tutuyor. ABD'de enflasyon düşerken Fed'in faizleri düşürmemesi Trump'ın moralini bir hayli bozuyor. Üst üste açıklamalar gelirken faiz kararının tarihi araştırılıyor. İşte "Fed faiz kararı ne zaman" sorusunun yanıtı...
Fed faiz kararı ne zaman?
Fed toplantı takvimine göre bir sonraki toplantı 29-30 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek. Karar 30 Temmuz saat 21.00'de açıklanacak.
Fed faiz indirecek mi?
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 30 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştireceği toplantıya ilişkin beklentiler netleşti. Vadeli işlem piyasalarına dayanan verilere göre, yatırımcılar Fed’in faiz oranlarını sabit tutacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyor.
30 günlük Fed Fon vadeli işlem fiyatlarından elde edilen tahminlere göre, politika faizinin %4,25 – 4,50 aralığında sabit kalma ihtimali %94,7 olarak ölçüldü. Faiz indirimi bekleyenlerin oranı ise sadece %5,3 seviyesinde kaldı.