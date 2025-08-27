Fed faiz kararı ne zaman? Fed faiz indirecek mi?
Fed faiz kararı için piyasalar bekleyiş içerisinde... Fed Başkanı Powell'ın faiz indirimi sinyali sonrası piyasalar coşku yaşarken "Fed faiz kararı ne zaman" soruları peş peşe geliyor. İşte net tarih...
Amerikan Merkez Bankası (Fed) uzun zamandır faizleri sabit tutarken Jackson Hole toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell güvercin açıklamalarda bulundu. Piyasalar bu konuşma sonrası heyecana kapılırken toplantı tarihleri merak konusu olmuş durumda... Peki, Fed faiz kararı ne zaman? Fed faiz indirecek mi?
Fed toplantısı ne zaman?
Amerikan Merkez Bankası ağustos ayında bir toplantı gerçekleştirmeyecek. Bir sonraki Fed toplantısı 16-17 Eylül tarihinde yapılacak. Karar 17 Eylül saat 21.00'de duyurulacak.
Fed faiz indirecek mi?
Piyasa katılımcılarının büyük bir çoğunluğu (yüzde 87.1), Fed'in faiz oranlarını 4.00-4.25 bandına indireceğini tahmin ediyor.