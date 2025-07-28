Fed faiz kararı ne zaman? Fed faizleri düşürecek mi?
Küreseler piyasaları Fed faiz kararı heyecanı sardı. Uzmanlar Fed'in faiz indirme olasılığını düşük bulurken her an sürpriz yaşanabilir. ABD Başkanı Donald Trump'ın Powell'ı ziyareti sonrası dünya nasıl bir karar açıklanacağını merakla bekliyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD'den bu hafta Fed faiz kararı gelecek. Dünya bu kararı büyük bir heyecanla bekliyor. Fed Başkanı Jerome Powell'a yapılan baskıların ne kadar işe yarayacağı merak edilirken net tarihi öğrenmeye çalışanlar "Fed faiz kararı ne zaman" sorusuna ağırlık vermiş durumda... İşte ayrıntılar...
Fed faiz kararı ne zaman?
Fed toplantı takvimine göre bir sonraki toplantı 29-30 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek. Karar 30 Temmuz saat 21.00'de açıklanacak.
Fed faiz indirecek mi?
ABD Merkez Bankası (Fed), 30 Temmuz 2025 Çarşamba akşamı saat 21.00'de açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasaların beklentisi netleşti. Fed fon vadeli işlem fiyatlamalarına göre yatırımcılar, Fed’in politika faizini sabit bırakmasına neredeyse kesin gözüyle bakıyor.
Beklentilere göre, 4,25 – 4,50 aralığında bulunan mevcut faiz oranının korunma ihtimali yüzde 96,8 seviyesine çıktı. Faizde olası bir indirim (4,00 – 4,25 aralığı) ihtimali ise yalnızca yüzde 3,2 olarak hesaplandı.
Geçtiğimiz hafta bu oranlar sırasıyla yüzde 95,7 ve 4,3 seviyesindeydi.