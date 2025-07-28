Fed faiz kararı ne zaman? Fed faizleri düşürecek mi?

ABD'den bu hafta Fed faiz kararı gelecek. Dünya bu kararı büyük bir heyecanla bekliyor. Fed Başkanı Jerome Powell'a yapılan baskıların ne kadar işe yarayacağı merak edilirken net tarihi öğrenmeye çalışanlar "Fed faiz kararı ne zaman" sorusuna ağırlık vermiş durumda... İşte ayrıntılar...

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