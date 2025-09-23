Fed faiz kararı ne zaman? Fed yine faiz indirecek mi?
Fed eylül ayında toplandı ve 9 ay sonra faiz indirimine gitti. Piyasalar coşarken şimdi bir sonraki faiz kararının tarihi araştırılıyor. Yine faiz indirilip indirilmeyeceği merak edilirken "Fed faiz kararı ne zaman" sorusu geliyor.
Amerikan Merkez Bankası eylül ayında beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirim gerçekleştirdi. 9 ay sonra gelen indirimin bir sonraki toplantıda da devam edip etmeyeceği büyük merak konusu... Gözler enflasyon ve istihdam verilerinde olacak. Peki, Fed faiz kararı ne zaman?
Fed toplantı tarihi
Amerikan Merkez Bankası (Fed) 28-29 Ekim tarihleri arasında bir daha toplanacak. Faiz kararı 29 Ekim saat 21.00'de duyurulacak. Ardından Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.
Faizler düşecek mi?
Bugün itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 95.2'si faizlerin 25 baz puan düşeceğini tahmin ediyor.