Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Fed faiz düşürecek mi, indirecek mi?

Piyasaların, yatırımcıların, ülke merkez bankalarının gözü yine Fed'e çevrildi. Bir önceki toplantıda 25 baz puan faiz indirimine giden Fed'in bu ay da 25 baz puan faiz düşürmesi bekleniyor. Heyecan gitgide artarken "Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak" sorusu hızlanmış durumda...