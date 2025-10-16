Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Fed faiz düşürecek mi, indirecek mi?
Ekim ayının ortalarındayız ve Amerikan Merkez Bankası'nın toplantı tarihine çok az bir süre kaldı. Eylül ayında 9 ay aranın ardından faiz indiren Fed'in bu ay nasıl bir yol izleyeceği merak konusu... Net tarihi bilmeyenlerin sıkça ilettiği soru ise "Fed faiz kararı ne zaman" şeklinde...
Piyasaların, yatırımcıların, ülke merkez bankalarının gözü yine Fed'e çevrildi. Bir önceki toplantıda 25 baz puan faiz indirimine giden Fed'in bu ay da 25 baz puan faiz düşürmesi bekleniyor. Heyecan gitgide artarken "Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak" sorusu hızlanmış durumda...
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Ekim ayı Fed toplantısı 28-29 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Faiz kararı 29 Ekim saat 21.00'de duyurulacak. Ardından Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.
Faizler inecek mi?
16 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 99.3'ü faizlerin 25 baz puan düşeceğini tahmin ediyor.