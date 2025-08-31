Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Fed faiz indirecek mi?
Fed faiz kararı tarihi, yatırımcılar ve ekonomi yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. ABD'de PCE verilerinin beklentiler dahilinde gelmesi olumlu karşılanırken binlerce kişi "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor.
Dünya Fed faiz kararını bekliyor. Eylül ayının gelişi ile birlikte aramalar da hızlandı. Bir sonraki toplantıda faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu gün geçtikçe artıyor.
Fed toplantısı ne zaman?
Amerikan Merkez Bankası (Fed) toplantısı 16-17 Eylül tarihinde yapılacak. Karar 17 Eylül saat 21.00'de duyurulacak.
Fed faiz indirecek mi?
Piyasa katılımcılarının büyük bir çoğunluğu (yüzde 84.4), Fed'in faiz oranlarını 4.00-4.25 bandına indireceğini tahmin ediyor.