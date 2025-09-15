Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Fed faiz indirecek mi, ne kadar indirecek?
Dünya piyasaları kritik haftaya girdi. Bu hafta Fed'in faiz kararı açıklanacak. Faiz indirimi beklentisi bir hayli yüksek ve Fed'in faizleri ne kadar indireceği merak konusu... Yeni hafta ile birlikte "Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak" sorusu artıyor.
Fed faiz kararı için heyecan başladı. Aylardır faizleri sabit tutan Fed'in nasıl bir karar alacağı sabırsızlıkla bekleniyor. Her dakika artan soru ise "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Amerikan Merkez Bankası (Fed) toplantısı 16-17 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Faiz kararı 17 Eylül saat 21.00'de açıklanacak. 21.30'da ise Powell kameralar karşısına geçecek.
Fed faiz ne kadar inecek?
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 17 Eylül 2025 toplantısına yönelik faiz beklentileri piyasada netleşiyor. Vadeli işlemler fiyatlamalarına göre yatırımcıların büyük çoğunluğu (%98,1), Fed’in politika faizini mevcut %4,25 – %4,50 bandından %4,00 – %4,25 aralığına indireceğini öngörüyor.
Daha güçlü bir indirim (%3,75 – %4,00) ihtimali %1,9 seviyesinde kalırken, faizin mevcut seviyede bırakılma olasılığı ise tamamen fiyatlamalardan çıkmış durumda.