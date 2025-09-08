Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Fed faiz indirecek mi, ne kadar indirecek?
Fed faiz toplantısı için geri sayım sürüyor. Dünya Fed'in açıklayacağı faiz kararına odaklanırken tarihler de sıkça araştırılıyor. Faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor ve en çok yöneltilen soru da "Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte yapılacak" oluyor.
Küresel piyasalar Fed'in faiz kararını bekliyor. Açıklanacak karar dünyayı yakından ilgilendiriyor. Toplantı günü ve saati yoğun şekilde araştırılırken yoğun şekilde gelen soru "Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte yapılacak" oluyor.
Fed toplantısı ne zaman?
Amerikan Merkez Bankası (Fed) toplantısı 16-17 Eylül tarihinde yapılacak. Karar 17 Eylül saat 21.00'de duyurulacak. 21.30'da ise Powell kameralar karşısına geçecek.
Fed faiz indirecek mi?
Piyasa katılımcılarının büyük bir çoğunluğu (yüzde 91.7), Fed'in faiz oranlarını 4.00-4.25 bandına indireceğini tahmin ediyor.